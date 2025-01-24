蘇花匯德隧道照明養護　2 ／5 南下線封閉...北上單線雙向通行

依據最新氣象情資研判，22日台14甲線合歡山區路段，受大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，夜間環境溫度在冰點以下，局部路面有結冰及固態降水機率，14甲線翠峰至大禹嶺路段18時起(18K~41.5K)路段預警性封閉。