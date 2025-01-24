蘇花匯德隧道照明養護　2 ／5 南下線封閉...北上單線雙向通行

▲蘇花匯德隧道南下線施工路段示意圖。（圖／記者王兆麟翻攝）
記者王兆麟／花蓮報導
台9線蘇花公路匯德隧道南下線2月5日8時至下午5時，進行照明系統養護作業，南下線單線封閉，北上線單線雙向通行管制。
東區養護工程分局提醒，為用路人及施工作業安全，請用路人配合現場交管人員指揮通行。
公路局呼籲用路人，行車前請先至分局網站（https://thbu4.thb.gov.tw）參閱「台9線蘇花公路通車宣導」，瞭解相關行車安全須知，並請多利用公路局省道即時路況系統，隨時收聽廣播訊息。
▲蘇花匯德隧道南下線施工路段示意圖。（圖／記者王兆麟翻攝）
記者王兆麟／花蓮報導
台9線蘇花公路匯德隧道南下線2月5日8時至下午5時，進行照明系統養護作業，南下線單線封閉，北上線單線雙向通行管制。
東區養護工程分局提醒，為用路人及施工作業安全，請用路人配合現場交管人員指揮通行。
公路局呼籲用路人，行車前請先至分局網站（https://thbu4.thb.gov.tw）參閱「台9線蘇花公路通車宣導」，瞭解相關行車安全須知，並請多利用公路局省道即時路況系統，隨時收聽廣播訊息。
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