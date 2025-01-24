倉庫起火鄰宅遭殃！18年簽名球燒光　台鋼雄鷹鐵粉崩潰看身心科

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄前金區瑞源路一棟廢棄鐵皮倉庫19日深夜發生火警，火勢延燒到隔壁2棟透天民宅，當時共有6名住戶趕緊逃生，不過遭波及的鄰宅屋主兒子葉先生，事後返回被大火燒得面目全非的住家後幾近崩潰，因為，本身是台鋼雄鷹鐵粉的他，過去辛苦收藏來的簽名球，通通都被燒到焦黑、難以辨識，內心受傷到得去看身心科，才得以調適心情。

▲遭廢棄倉庫起火波及，收集18年簽名球全毀了。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼廢棄倉庫不明原因起火，火勢延燒到隔壁2戶民宅。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起火警發生在19日23時23分，前金區瑞源路一棟廢棄鐵皮倉庫不明原因突然起火，現場燃燒雜物及傢俱，火勢一發不可收拾，一路延燒到隔壁2棟透天民宅。當時在睡夢中的6名住戶發現火警後，趕緊逃生，所幸均無大礙，無人受困受傷。消防局出動18車49人前往搶救，火勢在半小時後撲滅，後續由火調鑑識人員進行採證釐清起火原因。

受到火災波及的葉先生回憶火警發生當時，他人正在房間內睡覺，家人發現隔壁起火後，馬上把他叫醒下樓逃生，但萬萬沒想到的是，隨後火勢竟一路燒進家裡，房子全毀。

▲▼遭廢棄倉庫起火波及，鄰宅住家被燒得精光。（圖／記者吳世龍翻攝）

火警後返回住家，家裡的全部東西都燒得焦黑，葉先生說，除了損失電腦、衣物，櫃子上的收藏品也全部燒得精光，包含辛苦搜集來的簽名球、球員卡，連過去在校隊打球贏來的獎盃也通通都燒到沒了，讓他相當心痛。

葉先生說，他從國中開始慢慢收集簽名球，這場火警讓他18年的心血付之一炬，損失數量多達30、40顆，其中一層放滿去年台鋼雄鷹的簽名球，在這場火警後也都燒得精光，讓他最扼腕。

▲▼葉先生收集多年的簽名球、球員卡通通付之一炬。（圖／記者吳世龍翻攝）

葉先生感慨地說，台鋼這幾年加入職棒，是高雄在地球隊，他身為高雄人，很感謝有他們在高雄比賽，所以去年花了很多時間去看球賽，也參加很多台鋼活動，拿到很多顆的簽名球，都是他一顆一顆簽來的。而這些收藏品即使用錢也換不回來，他心情大受影響，第一時間走不出來，得去看身心科調適心情。

然而不只簽名球，屋主葉媽媽說，她養在頂樓的6隻小鳥也通通在這場火警中喪生，她難過地說，6隻小鳥就像她的6個小孩一樣，小鳥們都是她用鳥的奶粉一隻隻餵養長大的，後來回家後看到鳥的屍體，只能想著還好他們沒被火燒，應該是濃煙被嗆暈失去生命，不過當下沒救到他們，真的很難過崩潰。

警方後續調閱監視器釐清火警發生原因，但在事發前後正門並沒有人員進出，火災責任有待進一步調查釐清。