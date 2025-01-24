　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

倉庫起火鄰宅遭殃！18年簽名球燒光　台鋼雄鷹鐵粉崩潰看身心科

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄前金區瑞源路一棟廢棄鐵皮倉庫19日深夜發生火警，火勢延燒到隔壁2棟透天民宅，當時共有6名住戶趕緊逃生，不過遭波及的鄰宅屋主兒子葉先生，事後返回被大火燒得面目全非的住家後幾近崩潰，因為，本身是台鋼雄鷹鐵粉的他，過去辛苦收藏來的簽名球，通通都被燒到焦黑、難以辨識，內心受傷到得去看身心科，才得以調適心情。

▲▼遭廢棄倉庫起火波及，鄰宅住家被燒得精光。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲遭廢棄倉庫起火波及，收集18年簽名球全毀了。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼遭廢棄倉庫起火波及，鄰宅住家被燒得精光。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼廢棄倉庫不明原因起火，火勢延燒到隔壁2戶民宅。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼遭廢棄倉庫起火波及，鄰宅住家被燒得精光。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起火警發生在19日23時23分，前金區瑞源路一棟廢棄鐵皮倉庫不明原因突然起火，現場燃燒雜物及傢俱，火勢一發不可收拾，一路延燒到隔壁2棟透天民宅。當時在睡夢中的6名住戶發現火警後，趕緊逃生，所幸均無大礙，無人受困受傷。消防局出動18車49人前往搶救，火勢在半小時後撲滅，後續由火調鑑識人員進行採證釐清起火原因。

受到火災波及的葉先生回憶火警發生當時，他人正在房間內睡覺，家人發現隔壁起火後，馬上把他叫醒下樓逃生，但萬萬沒想到的是，隨後火勢竟一路燒進家裡，房子全毀。

▲▼遭廢棄倉庫起火波及，鄰宅住家被燒得精光。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼遭廢棄倉庫起火波及，鄰宅住家被燒得精光。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼遭廢棄倉庫起火波及，鄰宅住家被燒得精光。（圖／記者吳世龍翻攝）

火警後返回住家，家裡的全部東西都燒得焦黑，葉先生說，除了損失電腦、衣物，櫃子上的收藏品也全部燒得精光，包含辛苦搜集來的簽名球、球員卡，連過去在校隊打球贏來的獎盃也通通都燒到沒了，讓他相當心痛。

葉先生說，他從國中開始慢慢收集簽名球，這場火警讓他18年的心血付之一炬，損失數量多達30、40顆，其中一層放滿去年台鋼雄鷹的簽名球，在這場火警後也都燒得精光，讓他最扼腕。

▲▼遭廢棄倉庫起火波及，鄰宅住家被燒得精光。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼葉先生收集多年的簽名球、球員卡通通付之一炬。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼遭廢棄倉庫起火波及，鄰宅住家被燒得精光。（圖／記者吳世龍翻攝）

葉先生感慨地說，台鋼這幾年加入職棒，是高雄在地球隊，他身為高雄人，很感謝有他們在高雄比賽，所以去年花了很多時間去看球賽，也參加很多台鋼活動，拿到很多顆的簽名球，都是他一顆一顆簽來的。而這些收藏品即使用錢也換不回來，他心情大受影響，第一時間走不出來，得去看身心科調適心情。

然而不只簽名球，屋主葉媽媽說，她養在頂樓的6隻小鳥也通通在這場火警中喪生，她難過地說，6隻小鳥就像她的6個小孩一樣，小鳥們都是她用鳥的奶粉一隻隻餵養長大的，後來回家後看到鳥的屍體，只能想著還好他們沒被火燒，應該是濃煙被嗆暈失去生命，不過當下沒救到他們，真的很難過崩潰。

警方後續調閱監視器釐清火警發生原因，但在事發前後正門並沒有人員進出，火災責任有待進一步調查釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／陽明山參加餐敘　北榮胸腔科主任柯信國倒地猝死
吸金44億！　保時捷代步「床下全是LV」
小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑！　法師一看：纏7個
快訊／兄弟與江坤宇簽10年大約破紀錄　史上最年輕億元男
燒碎三代人！女兒昏迷指數仍是3　母恐成植物人
明天才連假「一半請假了」！　一票笑：今天上班才爽
隔壁起火鄰宅遭殃！18年簽名球燒光　鐵粉崩潰看身心科
義大醫院「升格」醫學中心！　看病最多貴350

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／陽明山參加餐敘！北榮胸腔科主任柯信國突倒地猝逝

彰化惡火燒死父子　日本連夜趕回...嬤超堅強：有呼吸的先顧好

快訊／鈕承澤抵派出所！戴墨鏡報到畫面曝　雙手合十道謝

駕駛沒禮讓挨罰6千　喊冤「遇行人必停等5秒」結果被打臉

基隆阿伯清晨「來回穿越鐵道」！警秒上前帶離　依法最高可罰5萬

苗栗勇消休假救回老翁！竹市消防局發函長官才知　縣長發紅包

彰化惡火燒碎三代人！女嬰昏迷指數仍是3　母缺氧過久恐成植物人

海軍中士2度硬上學妹！群組宣示主權還嫌臭鮑魚　害她崩潰退伍

倉庫起火鄰宅遭殃！18年簽名球燒光　台鋼雄鷹鐵粉崩潰看身心科

議員大掃除驚見巨大鞭炮！環保局急喊卡：會炸掉　消防隊給答案

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【泰格與雪兒】當我ATM?

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

#徐乃麟 嚴重 #違停 車險被拖走 警2mins完成執法過程曝

#高雄 賓士猛撞分隔島燒成火球 23歲駕駛 #酒測值 0.9

快訊／陽明山參加餐敘！北榮胸腔科主任柯信國突倒地猝逝

彰化惡火燒死父子　日本連夜趕回...嬤超堅強：有呼吸的先顧好

快訊／鈕承澤抵派出所！戴墨鏡報到畫面曝　雙手合十道謝

駕駛沒禮讓挨罰6千　喊冤「遇行人必停等5秒」結果被打臉

基隆阿伯清晨「來回穿越鐵道」！警秒上前帶離　依法最高可罰5萬

苗栗勇消休假救回老翁！竹市消防局發函長官才知　縣長發紅包

彰化惡火燒碎三代人！女嬰昏迷指數仍是3　母缺氧過久恐成植物人

海軍中士2度硬上學妹！群組宣示主權還嫌臭鮑魚　害她崩潰退伍

倉庫起火鄰宅遭殃！18年簽名球燒光　台鋼雄鷹鐵粉崩潰看身心科

議員大掃除驚見巨大鞭炮！環保局急喊卡：會炸掉　消防隊給答案

花蓮福德市場新建營運招商！定位複合型商場　投資8.6億3年完工

毛弟傳不合CP黃宏軒首回應！　被問「是否永遠不可能合體」全說了

女伴要求「搭計程車回家」黃靖倫1舉動失戀了！佳娜：沒錢為什麼要追

快訊／陽明山參加餐敘！北榮胸腔科主任柯信國突倒地猝逝

堅持每周買1張彩券　男「連續10年不放棄」圓夢中3千萬元大獎

大罷免時代來臨？　吳子嘉預言結果「大膽喊1句」：變更混亂

彰化惡火燒死父子　日本連夜趕回...嬤超堅強：有呼吸的先顧好

嘆民眾黨主席之爭不公平　蔡壁如喊話「別上演宮鬥戲碼、英雄主義」

香港美國商會：逾6成受訪會員預期美中關係惡化

獨行俠中鋒被踢頭一度倒地不起　再遭「抓鳥」攻擊球迷都喊痛

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

社會熱門新聞

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

28歲脫緬者：詐騙未達標電刑「撐不到過年」

即／朱學恒主動提前入監過年　強吻鍾沛君判刑11月

5億高中生「配偶夏男」確定入獄　兄姊加入爭產

小情侶騎車撞上違規車1死　肇事男判9月

誘拐台人淪豬仔　傳黑道組「復仇者聯盟」追牽線女

24歲男慢速撞擊特斯拉　離奇死在駕駛座

國防部驗收玩假的！業者竟靠假文件拿下炸藥標案

苗栗議員陳光軒2度酒駕　民進黨開除處分急轉彎

金門女地主封鎖車道　公共危險罪判刑

夫外遇太忙Excel排行程　妻見辣照氣炸

英文爛！搭訕妹子以為挨罵　男亮槍恐嚇

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

更多熱門

相關新聞

高雄老夜市「人潮景象復活」！網驚：外國人超多

高雄老夜市「人潮景象復活」！網驚：外國人超多

75年老夜市「六合夜市」滿血復活？前議員王浩宇PO出影片，指出現在的六合夜市人山人海，「外面都在批評說沒人，其實高雄整個觀光都發展起來了！」影片曝光後，大票網友也驚呼，「我之前去六合夜市時也覺得，人潮真的回來了嗎？真不可思議」、「現在沒有陸客，很多歐美日韓、甚至菲律賓觀光客！」

義大醫院升格醫學中心！院方：無比光榮

義大醫院升格醫學中心！院方：無比光榮

彰化惡火燒碎三代人　母缺氧過久恐成植物人

彰化惡火燒碎三代人　母缺氧過久恐成植物人

即／高雄男失聯4天！警消破門驚見陳屍屋內

即／高雄男失聯4天！警消破門驚見陳屍屋內

吉伊卡哇太夯！輕軌C10站「熱門日封站」

吉伊卡哇太夯！輕軌C10站「熱門日封站」

關鍵字：

火警高雄倉庫逃生簽名球

讀者迴響

熱門新聞

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

「千年一遇」20歲J級AV女優放送辣照

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走

28歲脫緬者：詐騙未達標電刑「撐不到過年」

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

李東憲「台灣身分被註銷」　健保沒了！

台人大阪亂丟行李箱　紙條2字氣壞網

情人變仇人！尼克星開嗆妙智遭喊告

快訊／江坤宇10年大約！最年輕億元男

最適合愛情長跑星座Top 3

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

更多

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【泰格與雪兒】當我ATM?

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面