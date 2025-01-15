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柯文哲4人收押！北院將退保2.2億　黃國昌妻出3千萬可領萬元利息

▲▼前台北市長柯文哲涉嫌弊案遭起訴後，被法院裁定交保，檢方兩度抗告成功，台北地方法院今日再度開庭，裁定柯文哲還押北所。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市前市長、台灣民眾黨前主席柯文哲，因涉京華城等案被起訴貪污罪嫌，台北地院第3度召開接押庭改裁定繼續羈押禁見，柯提起抗告經高院駁回確定。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

京華城容積率等案4名在押被告柯文哲等人，不服被羈押禁見、提起抗告，本月（1月）11日被高院駁回，確定一審審理期間第1次羈押禁見3個月，依規定須退還4人所繳保證金共2.2億元，北院合議庭日前已通知具保人提供銀行帳號，可直接將鉅款轉帳退還，本人不必親赴法院辦理退保作業。

台北地檢署去年（2024年）12月26日起訴京華城等案，將柯文哲等在押被告移審台北地院，經合議庭裁定交保3000萬元，柯隔天（27日）繳齊保證金獲釋，這筆錢的具保人為立委黃國昌的妻子高翔，存進公庫至今（15日）共20天，若今天領回本金，可外加1.1萬餘元利息。

▲▼民眾黨張凱鈞、江和樹、以及黃國昌妻子高翔辦理交保。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲被起訴後經北院合議庭第1次裁准交保3000萬元，是由立委黃國昌的妻子高翔（中）擔任具保人辦理交保。（圖／記者湯興漢攝）

至於柯文哲第2次獲准交保但加碼提出的4000萬元保證金，是由柯妻陳佩琪具保，存進公庫至今17天，若今天領回本金，也可領到1.3萬餘元利息。

承審京華城等案的北院合議庭，去年12月26日漏夜召開5名在押被告的接押庭，隔天凌晨裁定柯文哲交保3000萬元、台北市議員應曉薇交保1500萬元、威京集團主席沈慶京交保4000萬元、柯擔任台北市長時的副市長彭振聲交保500萬元、柯的大帳房李文宗交保800萬元，連同偵查中已交保200萬元，共1000萬元。

5名在押被告均於27日當天辦妥交保手續獲釋，但檢方對彭振聲以外的4人交保裁定提起抗告，高院去年12月29日撤銷發回更裁，北院合議庭當天急開第2次接押庭，仍准柯文哲4人交保，保證金提高為柯7000萬元、應曉薇3000萬元、沈慶京1億元、李文宗2000萬元。

因第1次繳納的保證金尚未退還，柯文哲4人第2次獲准交保，僅須補足保證金差額，4人在隔天（30日）全部繳齊獲釋，經檢方第2次抗告、高院今年（2025年）元旦再度撤銷發回，北院合議庭隔天（2日）第2度召開接押庭，逆轉改裁定柯文哲4人均羈押禁見，4人陸續抗告，高院上周六（11日）全部駁回確定。

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