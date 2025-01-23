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柯文哲大帳房拒認罪！李文宗辯幫做公關　檢「一句話」反諷

▲▼ 李文宗涉嫌弊案遭起訴後，被法院裁定交保，檢方兩度抗告成功，台北地方法院今日再度開庭，裁定李文宗還押北所。（圖／記者李毓康攝）

▲在京華城等案被控收賄等罪嫌並在押的李文宗（中），23日在台北地院首度進行準備程序的庭訊中，全盤否認犯罪。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理柯文哲等人所涉京華城容積率等案，今（23日）首度開庭，傳訊被告彭振聲、邵琇珮與在押的李文宗3人進行審前準備程序，彭、邵均認罪，李否認犯罪，強調不知情、沒經手，檢方當庭表示「很負責任告訴庭長，李文宗完全知情」，法官諭知今年（2025年）3月20日下午2點30分，再提訊李開庭。

檢方今庭訊指控李文宗涉犯違背職務收賄、公益侵占與背信罪嫌，認為李文宗和妹妹李文娟與柯文哲成立木可公司、眾望基金會與新故鄉智庫協會，目的是打造自由使用資金的小金庫，木可公司更是「錢袋子」，利用商業活動的外觀做包裝，規避《政治獻金法》的規範。

檢方強調「我可以很負責任告訴庭上，李文宗完全都知情」，明顯套用李文宗先前的語法，反諷意味濃厚。

▲▼李文宗到北院。（圖／記者湯興漢攝）

▲李文宗（中）被起訴後一度交保，經高院2度發回北院更裁，第2次重開接押庭被改裁定繼續羈押禁見。（資料照／記者湯興漢攝）

與柯文哲為高中同學、被視為「柯文哲大帳房」的李文宗，去年（2024年）8月13日開記者會，回應柯競選總統期間出現政治獻金申報不實疑雲時，以柯文哲競總財務長身分當眾表示，對於出現短差、漏報情形，「非常負責任地跟大家報告，我完全不知情」，當時引起輿論譁然。

在押的李文宗今在庭訊全部不認罪，表示無論擔任8個月市府顧問，或4年台北捷運公司董事長，他都沒參與台北市府任何個案，包含京華城變更容積率的相關訊息、會議或任何人事物。

李文宗說檢方指控他收到朱亞虎簡訊告知，沈慶京找7個人捐民眾黨共210萬元政治獻金，他回覆朱感謝並表示柯文哲也知道的舉動，就代表他涉犯違背職務收賄罪嫌，但他只是「非常客氣幫市長做公關」，因他先前擔任市府顧問期間，就幫柯接待客人，只要收到客人傳來的訊息，「我都非常有禮貌說謝謝」。

李文宗聲稱，況且朱亞虎告知捐獻金給民眾黨，市長柯文哲就兼任民眾黨主席，他不是只回覆朱的簡訊，處理其餘訊息，他也一樣表達感謝。

▲▼京華城案時任台北市副市長彭振聲，被控涉犯圖利罪嫌，23日到台北地院出庭，庭訊都認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲京華城案時任台北市副市長彭振聲，被控涉犯圖利罪嫌，23日到台北地院出庭，庭訊都認罪。（圖／記者黃哲民攝）

至於被控利用木可公司、眾望基金會公益侵占柯文哲、民眾黨政治獻金近6000萬元，李文宗說木可公司成立目的就是從事商業活動，柯文哲競選總統前舉辦KP SHOW，也靠木可公司籌劃與簽約，他身為公司總監，有參與部分決策，但有些投資項目，他只被諮詢、沒有參與後續決策，更沒經手金流。

而被控挪用眾望基金會827萬餘元，幫付柯文哲競選總部員工薪資、涉嫌背信，李文宗說這是誤解，因選後仍有許多善後工作，但競總無法繼續替員工投保勞健保、提撥退休金，所以借用木可公司名義，將競選應負擔的錢，由木可公司代收代付處理。

辯護律師主張就算李文宗替柯文哲管理財務、參與民眾黨黨務，檢方起訴的事實也不構成犯罪，因無法推論李參與台北市府業管的京華城容積率案，也不能證明李知道沈慶京找人捐210萬元現今的真正原因，更無從佐證李和柯共謀違背職務收賄。

▲▼京華城案時任都發局總工程司邵琇珮被控涉圖利罪嫌，23日首度北院出庭，庭訊都認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲京華城案時任都發局總工程司邵琇珮被控涉圖利罪嫌，23日首度北院出庭，庭訊都認罪。（圖／記者黃哲民攝）

律師表示政治獻金雖須依法使用，所有權仍屬於受捐贈人，若違反《政治獻金法》，僅會被行政裁罰2倍到3倍，跟刑罰無關，柯文哲參選總統，有權將自己肖像授權木可公司使用，木可依柯的意思再授權競總使用、藉此收取1500萬元授權金，屬於合法正當行使權利，以木可公司名義幫柯的競總代收代付員工薪資，也完全不構成侵占。

辯護律師認為檢方起訴李文宗的案情，不符合社會經驗。檢方反擊指出，律師僅爭執處分權、不否認這些錢是獻金，律師立刻澄清「僅表明政治獻金所有權屬於受捐贈人」、檢方有誤解。法官認為還須再進行準備程序，訂於今年3月20日下午2點30分，再提訊李開庭。

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