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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳春城凍結千萬預算要求改成「壯世代」　她曝秘辛：這沒跨過紅線？

▲立委吳春城發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委吳春城。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立院黨團副總召吳春城大力推動「壯世代」及相關政策，他所創立的「壯世代協會」也拿到許多標案，總預算審查時，吳春城更針對國發會、體育署、故宮等單位，提出上千萬的預算凍結案，要求將「銀髮族」等辭彙全面更名為「壯世代」。對此，時代力量黨主席王婉諭2日透露，吳春城過去推動壯世代、並擔任戰國策公關公司董事長，並幫永豐金擋下「吹哨者保護法」、幫抖音遊說國會，她質疑，就算他就任後已經清空持股，但家人至今仍在戰國策集團掛名，「這已經不是沒有旋轉門，根本就連門都拆下來了」。

王婉諭表示，先聲明，對於「壯世代」鼓勵高齡世代正向、積極重啟人生追求的內涵，自己是還算蠻認同的。不過，以前應該沒有人在用這個詞，最早聽到這個說法，就是來自吳春城口中。大概2023年中的時候，吳春城還是戰國策傳播集團董事長，也尚未獲得民眾黨不分區的提名。當時，時力黨團收到一個「壯世代教科文協會」的拜會邀約，本黨三位委員也禮貌地接受拜會。

王婉諭指出，互相遞名片之後，自己才發現，這個協會的理事長就是吳春城。拜會中沒多談什麼，就是分享一些對於「壯世代」的願景描述。據他們所說，當時他們也去找了其他三個黨團，大家都很支持。於是，禮貌性地接下一份政策白皮書後，婉拒了他們後續的記者會邀請，就結束了。

王婉諭透露，有趣的是，拜會過後不久，就看到吳春城可能獲得民眾黨提名的消息，也就是在這個時候，我們開始收到內部吹哨者傳來的資料。她表示，戰國策是一個知名公關公司，這在政治界不是什麼秘密，但內部資料顯示，他們接過的案件，包含幫永豐金擋下「吹哨者保護法」、幫抖音遊說國會等。而且，他們還接過一個2018年的「反同」愛家公投，以及安定力量的議題行銷。

對於狀世代前身，王婉諭說明，身為基督徒的吳春城，以戰國策承接了這些反同公投的行銷專案，再委託給他手下的另一個社會企業「五六七八久社會企業」，問題來了，這個「五六七八久社會企業」，就是如今「壯世代社會企業」的前身。這一個更名紀錄，到現在網路都找得到，而且，也有很多新聞寫到「壯世代」這個名詞就是「五六七八久社會企業」所發想的。

王婉諭直指，更不用說，不論「戰國策國際顧問公司」、「五六七八久社會企業」、「壯世代教科文協會」的登記地址，根本都在同一個地方，他們的理監事，也全都是吳春城的太太、小孩，之後的事情應該大家就比較熟悉了。隨著「五六七八久社會企業」轉型成「壯世代教科文協會」後，吳春城也搖身一變，從「公關公司大老」變成「壯世代倡議家」，並且順利地進軍國會。

對於壯世代推動，王婉諭坦言，吳春城也真的非常認真在推動他的「壯世代」一詞。除了把相關商標全都註冊下來之外，他大力在國會中倡議「壯世代」，前陣子，立法院更三讀通過了「壯世代政策與產業發展促進法」，本法其中一個關鍵，就是要求政府應寬列「壯世代」事務預算，合理分配及運用

對於總預算審查狀況，王婉諭指出，接著，吳春城也陸續針對國發會、體育署、故宮等單位，提出上千萬的預算凍結案，要求他們將「銀髮族」等辭彙全面更名為「壯世代」，並且研議提出具體的因應政策。這些舉動引發外界質疑，也才讓大家開始討論「壯世代」到底是什麼。

王婉諭坦言，自己無從得知吳春城這麼積極推動「壯世代」的用意為何，不過，回到政治場域，有些基本倫理還是要遵循。前年時代力量就質疑過，吳春城自己做為公關公司的創辦人，過去曾承接無數政治公關、行銷、遊說案件，就算他就任後已經清空持股，但他的太太、家人，至今都還在戰國策集團掛名。

王婉諭質疑，這沒有利益迴避的問題嗎？這已經不是沒有旋轉門，根本就連門都拆下來了。稍早，吳春城已經請辭「壯世代教科文協會」的理事長一職，雖然我不知道他這麼坦蕩蕩地推動法案，為什麼要辭職？不過時代力量的質疑沒有改變，「吳春城做為一個公關公司的創辦人，且家人至今還持續掛名，這難道沒有跨越利益迴避的紅線嗎？
 

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