十方製香廠回饋鄉里　贈送下營消防搶救器材及住警器

▲台南市消防局下營分隊，21日舉行搶救器材與住警器的捐贈儀式，由下營在地商家「十方製香廠」所捐贈，由消防局第二救災救護大隊副大隊長蘇偉誠代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局下營分隊，21日舉行搶救器材與住警器的捐贈儀式，由下營在地商家「十方製香廠」所捐贈，由消防局第二救災救護大隊副大隊長蘇偉誠代表受贈，同時頒發感謝狀致謝，以感謝其善行義舉造福地方。

十方製香廠的負責人柯天福先生與其家人常於地方鄉里廣行善舉，除了每年贊助上帝廟寒冬送暖活動資助清寒弱勢家庭外，更常支持地方機關團體購買應急裝備藉此造福鄉里。此次為了增進消防人員救災出勤的安全，特捐贈救災用強力頭燈18組予其使用，另為了支持台南市政府消防局守護居家安全的決心，亦捐贈300顆住警器予第二救災救護大隊，望藉著住警器預知火災的功能，達到減少人命傷亡的成效。

下營分隊長張明義表示由於消防員所面對的火災現場係濃煙密布的環境，當能見度不足時，因此在執行任務時容易發生危險，另加上轄區部分產業道路並無裝設路燈，夜間勤務或是能見度不足的環境，對於消防員在執行勤務時，都可能造成救災安全上的疑慮。而本次受贈的救災用頭燈流明數值為3000流明亦搭配爆閃功能，足以使救災人員察覺現場的危險性，提升警覺以維護自身安全。

消防局局長李明峯表示，在市長黃偉哲的支持下，近年來已充實了消防人員許多的各式裝備器材。本次也特別感謝十方製香廠柯天福先生秉持回饋鄉里的熱誠，捐贈救災頭燈一批以協助消防工作，有效提升人員執行勤務上的安全。



第二大隊大隊長王騰毅指出，柯天福先生展現服務社會之大愛，以及對消防工作的支持和幫助，此次除了捐贈搶救器材可以增添消防人員的戰力以外，更捐贈住宅用警報器300顆造福鄉里，在災害的預防與應變上都貢獻了相當大的幫助，相信分隊人員能不負此善舉的希冀，善加使用在救災救護的現場，造福更多的在地鄉親。