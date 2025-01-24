友喝酒騎車她「不勸阻還搭便車」　挨罰900慘被扣薪水

▲屏東執行分署強制執行酒駕案件 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣瑪家鄉有一名女子，與友人飲酒到半夜，由也有喝酒的友人以機車送她回家，途中發生自撞車禍，她因而被裁罰900元，卻未繳納，屏東執行分署收件後扣查其薪資，她隨即到該分署繳清罰款。

這名女子於110年時與友人開心共飲至半夜，於翌日清晨乘坐一同飲酒的友人機車上路，友人騎車不慎自撞護欄，二人因此受傷送醫，在醫院進行酒測時，該友人吐氣酒精濃度超標(0.25以上)，她也因為乘坐酒駕友人之機車，違反道路道路交通管理處罰條例第35條第8項之規定，被裁罰900元。

經交通部公路局高雄區監理所屏東監理站多次通知女子，其均未繳納，屏東監理站於113年移送法務部行政執行署屏東分署執行後，在扣押義務人薪資後，女子隨即自行到分署繳清罰單。

屏東執行分署指出，111年3月31日起，該道交條例已對上開與酒駕同行之行為加重處罰，車輛駕駛人若酒精濃度達每公升0.25毫克，年滿18歲的成年同行乘客，將被裁處6000元以上1萬5000元以下之罰鍰；若同行乘客同時是汽機車所有人時，明知汽機車駕駛人有交通管理處罰條例第35條1項各款情形，而不加以禁止駕駛，除將被科處罰鍰之外，另外還要吊扣該汽機車牌照2年。時至今日，上開女子的案例罰鍰最高將達16倍以上，罰鍰相當高。

屏東執行分署再次呼籲民眾，農曆春節將至，家家戶戶準備歡聚共度佳節，但平安才是回家的唯一途徑。除了自身務必堅持「喝酒不開車」的原則外，也要勸阻親友避免酒後駕車，以免連帶受罰。並將持續積極執行酒（毒）駕相關裁罰案件，竭力降低酒駕事故的發生率，確保屏東鄉親們的行車安全。