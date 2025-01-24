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掰了哈利？　梅根爆私下找出版商談「離婚回憶錄」

▲▼ 梅根馬可 。（圖／路透社）

▲ 哈利梅根再度傳出婚姻失和。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根先前一度傳出分居，疑似婚姻觸礁，哈利對此已出面澄清，但梅根近期又傳出曾私下和出版社洽談出版有關「離婚後生活」的書籍，再度引發對兩人婚姻不睦的揣測。

《浮華世界》上周披露，梅根團隊曾私下與一間出版社洽談，評估有關離婚的書籍市場潛力。不過《Page Six》消息人士指出，「梅根和哈利知道他們是綁在一起的，他們的價值在於他們是一對夫妻，就算他們想分手也做不到」，「老實說他們對彼此很著迷，就是兩個自戀狂」。

哈利與梅根2021年和知名出版商企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）簽訂價值2000萬美元（約新台幣1.6億元）的出版合約，包括以領導力、健康等為主題的多本書籍，但隨著哈利的回憶錄《備胎》（Spare）大賣，這份合約似乎悄悄告吹。《備胎》在全球暢銷逾600萬本，而梅根在此期間卻僅推出一本童書，其他合約內容並未實現。

出版業內部人士直言，哈利與梅根作為夫妻的價值遠高於個人發展，所有商業合約幾乎都建立在夫妻形象上，與Netflix的合作便是例子。他指出，分開對兩人都不利，認為離婚傳聞並不符合實際情況。

《浮華世界》消息來源還爆料，梅根團隊洽談的「離婚回憶錄」內容確實和哈利有關，而非談論2014年與前夫恩格爾森（Trevor Engelson）離婚後的生活，但不代表哈利梅根真的要分手，只是試探性的市場評估，當下梅根並無任何手稿，因為沒有有關離婚的內容可寫，出版商也未提出報價。

針對層出不窮的離婚傳聞，哈利去年12月曾正面闢謠，「顯然我們已經買新房或搬家10次或12次了，可能也已經離婚10次或12次了。我只是覺得，這什麼鬼？」

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