劉寶傑請辭《關鍵時刻》！郭正亮爆內幕　感嘆1現象很可悲

▲劉寶傑。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

資深媒體人劉寶傑主持政論節目《關鍵時刻》18年，吸引不少忠實觀眾，近日卻傳出請辭，消息也經電視台證實。其中，傳出原因疑是收視率敗給李正皓主持的三立節目《新台派上線》，引發討論。前立委郭正亮認為，若同時段有深綠的節目收視率更高，意味著偏綠的觀眾已深綠化了，感嘆「很可悲」。

針對劉寶傑請辭《關鍵時刻》，郭正亮23日在《亮話天下》中透露自己聽到的版本，是高層檢討收視率，說同時段有深綠的節目收視率更高，讓劉寶傑有點「夾在中間」。

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若傳言屬實，郭正亮感嘆這很可悲，因為劉寶傑的節目沒有那麼意識形態，藍綠的題目都做，可觀眾若都被深綠的節目吸去，去看媒體人張禹宣罵柯文哲、李正皓罵國民黨，這代表綠營觀眾越來越盲從。

郭正亮認為，台灣的電視觀眾在兩極化，所以劉寶傑在處理政治議題時，兩邊都不討好。像是有人每天跟著行政院、1450在預算上「造謠」；或者都在罵柯文哲，還跟著唸「鏡檢」的文章。若劉寶傑不做這種事，只想規規矩矩地做節目，卻只被用收視率評斷做得好不好，那要怎麼辦呢？

郭正亮也再次感嘆，這是台灣政論節目的悲哀，因為台灣的電視觀眾在兩極化當中，也就是「綠營的觀眾更深綠了。」

另外，在《關鍵時刻》擔任來賓長達11年的名嘴黃世聰在臉書發文，《關鍵時刻》從一開始探討外星人話題，逐漸轉向政治、經濟，甚至涵蓋了俄烏戰爭和疫情等議題。由於節目中經常唱衰中國大陸經濟並報導其社會動態，黃世聰、劉寶傑和李正皓都曾被中國大陸制裁。

黃世聰表示，劉寶傑的主持風格是「全盤掌控」，這樣的自由度也讓劉寶傑得罪了不少人，無論是藍軍、綠軍還是其他政治勢力，都曾因節目內容對他們有所不滿。為了追求收視率和緊跟社會脈動，節目甚至經歷過挺韓、反韓的180度大轉彎，讓觀眾對其政治立場感到困惑。

黃世聰相信李正皓的表現不會讓劉寶傑不開心，畢竟節目的收視率並沒有因此下降。另外傳出劉寶傑退出節目群組。根據三立新聞報導，劉寶傑在群組跟大家告別，表示合約到期就不會續約「年後就會離開主持工作」，同時向工作人員致謝「謝謝大家的包容跟支持」。