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酷澎樂齡友善購物「4點1滑」買好離手　簡單到連阿嬤都說讚！

▲▼酷澎樂齡友善購物簡單到連阿嬤都說讚！。（圖／業者提供）

▲ 酷澎致力於為顧客提供友善安全的購物體驗，導入物流隱碼強化資訊安全與隱私保護，也設計樂齡輕鬆的購物流程。

記者林璟倩／綜合報導

超高齡社會時代來臨，動動手指善用科技輕鬆購物、享受便利生活不再只是年輕人的專利！美商Coupang酷澎推出讓全齡都能輕鬆上手的購物流程，平均只要四次按鍵點擊、一次滑動結帳，25秒即可完成消費。Coupang酷澎不但操作超直覺，簡單到連你阿嬤都說讚，受顧客肯定還成為業界模範，2023-2024年更霸榜台灣APP下載量，獲得數位發展部數位產業署首屆友善電商獎盃，全面征服每個世代的消費者！

2025年台灣將正式邁入「超高齡社會」，平均每5人就有1人是65歲以上的老年人口。酷澎基於數位平權的理念，在設計網頁與應用程式時納入全齡族群的使用習慣與需求，讓介面清晰簡潔，字體適中，大幅減少干擾元素以及彈跳視窗，打造方便全齡消費者使用，樂齡友善的購物與付款流程。

酷澎對顧客的體貼具體反映在數據上，顧客平均只要四次按鍵點擊、一次滑動結帳的一鍵支付按鈕，即可完成購買流程，全程僅需約25秒。相同的購物流程，在其他電商平台最快則需要46秒甚至1分24秒以上。

▲▼酷澎樂齡友善購物簡單到連阿嬤都說讚！。（圖／業者提供）

▲酷澎致力打造全齡使用者友善購物體驗，平均四次按鍵點擊、一次滑動，即可完成購買流程。

酷澎也致力於為顧客提供安心安全的購物體驗，資訊安全與隱私保護是關鍵之一。酷澎在全球有數百位跨國資安專職人員，並響應數位發展部政策，是首波完成物流隱碼技術介接的跨國電商。火箭速配或是火箭跨境，分階段實施物流隱碼，包裹上逐步減少客戶收件個資，電話號碼皆轉換成代碼，物流士透過代碼或掃描QR Code聯繫，大幅降低個資外流的風險。

酷澎導入物流隱碼等隱私保護措施獲得消費者正面回饋，大幅降低因為忘記撕掉包裹上的收件資料，導致丟棄紙箱時造成的個資外流。酷澎常客江小姐滿意地說，酷澎導入物流隱碼讓她處理紙箱時省了一道手續，非常貼心又方便。

酷澎的即時客服回應也成為堅實的安全網，顧客有任何疑慮都可以獲得客服的即時處理及指引相關應對措施，為消費者的任何疑難雜症迅速提供解決方案，不用擔心層層轉接找嘸人。

酷澎更提供優於消保法的鑑賞期，適用7日鑑賞期規定的火箭速配，酷澎加碼可於到貨15日內辦理退換貨。而依消保法不須提供鑑賞期的火箭跨境購物，酷澎也本於「讓顧客驚艷」的精神，提供7日鑑賞期。

相較多個中資電商業者長年被美國貿易代表署年度「惡名市場名單」點名，造成消費者的擔憂；酷澎持續精進，提供所有顧客安心安全的消費環境，從優於消保法的鑑賞期、嚴謹的資安與個資防護，積極響應政府措施等多個層面，打造優質購物體驗，成為首屆政府認證的友善電商。

 
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