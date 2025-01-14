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AI成為電商店長！對話式銷售引領未來購物新潮流

▲▼AI,聊天機器人,電商,程式碼,銷售,對話式商務。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲沛星互動科技（Appier）獨立董事長簡立峰，在2025智慧行銷領袖高峰論壇中點出電商未來趨勢。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社

Appier獨立董事簡立峰今天表示，未來電商趨勢將透過對話式方式來做銷售，美國去年感恩節購物資料已經發現，「AI就像實體門市的店長，提供使用者建議」，不僅有效降低客服成本，即時對話也增加轉換率。

以AI與軟體即服務為核心的沛星互動科技（Appier）今天下午舉辦2025智慧行銷領袖高峰論壇。

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數發部數位產業署主任秘書黃雅萍致詞時表示，數位人才在AI產業中非常重要，數發部也協助AI前瞻技術研發，開發出相關模型讓中小型企業快速導入內部，並協助電商透過生成式AI產生數位行銷文案。數產署已爭取到國發基金新台幣百億元，將針對數位經濟等AI產業提供資金與補助。

簡立峰也透過論壇分享生成式AI應用趨勢，目前觀察有2大應用類別，分別為電商跟程式碼。他舉例，美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）有35%銷售額來自AI自動推薦，中國電商巨擘阿里巴巴則有9成客服詢問由AI處理，Google也有25%程式碼由AI完成。

以亞馬遜電商為例，簡立峰指出，通常用戶會在產品頁面留下不少評論，亞馬遜運用這些內容再度生成為產品描述，也發現對營收貢獻不少。

至於生成式AI未來趨勢，簡立峰表示，第一，未來電商將會是對話式商務。他以美國去年購物季資料為例，很多個人買家透過類似AI聊天機器人詢問購物建議，模型若能直接夾帶連結，效果會更好，電商業者也發現大量流量來自大型語言模型。

他解釋，實體店面客人會詢問店長建議，「如今的趨勢是AI就是店長」。美國數據也發現，透過這類AI對話式銷售，不僅客服成本降低，事後的退貨率也大幅下降。

第二，電商下一個突破為代理人AI。簡立峰指出，AI代理人（AI Agent）正進化為具備推理與規劃能力的自動化助手。可能作法是人下達命令，AI代理人負責從頭到尾執行。AI目前在執行跟理解力不錯，但還需要加強規劃與推理能力。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，Appier在2024年已全面整合生成式AI的創新應用於所有產品。目前有超過5成的客戶採用生成式AI技術提升活動效益。Appier預期生成式AI今年將進一步加快與普及，成為企業競爭力的重要基礎。

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