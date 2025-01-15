受TikTok難民潮影響！　「小紅書」概念股持續活躍…漲6.47%

▲小紅書衝上美國App Store下載榜第一。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

美國最高法院日前宣布，19日前將就禁止TikTok在美國運營的法案，進行裁決。不少美國TikTok用戶憂心，未來無法使用 TikTok ，於是將「小紅書」作為替代平台。「小紅書」因此在美國App Store，衝上下載榜第一。小紅書平台指數（8841903）受此影響，漲6.47%。

▲多名TikTok用戶轉移至小紅書，被陸網形容，像是難民潮。（圖／路透）

據《澎湃新聞》報導，小紅書（英文名RedNote）的下載量在13日，超越了字節跳動旗下生活方式應用Lemon8、OpenAI的ChatGPT，以及Meta推出的社交產品Threads。

小紅書是一級市場的明星項目，雖還未上市，但它下載量飆升的利好消息，帶火了小紅書概念股，這些概念股公司涵蓋電商服務商、MCN機構、營銷代理，有的概念股則是旗下品牌，在小紅書開有帳號，或透過小紅書做品牌行銷。

▲小紅書上出現大量外國人，其中美國人居多。（圖／翻攝自微博，上同）

華泰證券發布的報告顯示，廣告變現貢獻小紅書主要營收，小紅書2022年上半年，以及2023年上半年的月活用戶數增長率領銜同類，短期流量精準轉化、長期反哺產品力抓牢商家信任度，品牌方投放量遠超過同類。電商業務則是小紅書，積極拓展的商業化變現領域。

小紅書副總裁許磊曾表示，電商是互聯網商業業務模式裡面王冠上的明珠，小紅書給自己的定義是電商新勢力，先上牌桌，「我們當然希望電商能做大做強，有一些小紅書的特色品類，若做成了，這項業務的護城河也很高。」

▲小紅書平台以圖文筆記方式，記錄生活聞名。（圖／CFP，上同）

小紅書2013年在上海創立。小紅書使用者透過圖文、影片、 直播等形式記錄生活，分享生活方式，並基於興趣互動形成社群，以此為基礎，小紅書平台上湧現出，內容與商業之間，不斷流轉的良性交互，成長出獨具特色的「種草經濟（把事物推薦他人，讓他人也喜歡上這事物）」。

報導指出，截至2023年底，小紅書月活用戶超過3億，社群內容分享者累計超過1億。小紅書揭露的數據顯示，該平台已在2023年轉虧為盈。