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大陸 大陸焦點 特派現場

陸首富鍾睒睒年會致詞講到低頭拭淚　自責農夫山泉爭議連累員工

▲農夫山泉創辦人，大陸首富鍾睒睒。（圖／翻攝極目新聞）

▲農夫山泉創辦人，大陸首富鍾睒睒。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸首富，農夫山泉創辦人鍾睒睒昨（22）日在年會上侃侃而談，說到激動處甚至哽咽落淚，一度暫停發言拿出手帕拭淚。鍾睒睒提到，回顧一下2024年以前，農夫山泉吃的虧，主要是自己造成的，「為什麼是我造成的？因為我受中國的農耕文明的思想影響太重了，因為我認為要低調，要不宣揚，人有善舉不一定要他人知曉。」

▲農夫山泉創辦人，大陸首富鍾睒睒。（圖／翻攝極目新聞）

鍾睒睒表示，在2024甘肅地震發生後，農夫山泉第一時間捐出24000瓶水，但被網友們質疑為「小氣」，在輿論中引起不小的爭議，「24000瓶水的送達，是我們每一個員工的責任。但到現在為止，還在非議。我們每一次最早捐贈，最早抵達。但大家為什麼沒有享受到這份榮譽，因為由於我這個資本家的存在，連累了大家。」

對於大陸網路平台帶來的經濟效益，鍾睒睒認為，互聯網（網路，下同）一味的低價，正在摧毀中國的經濟，「低價影響的，不僅僅是產品質量，關係到中國經濟持續發展的能力，中國的產業和中國科技的創新能力。低價不能創造未來，低價只能在下行的螺旋當中，尋找你死我活的競爭。」

至於在AI浪潮的驅動下，鍾睒睒也強調，互聯網就是過眼煙雲，人工智能（AI，下同）會把它淹沒掉，「人工智能是一個多對多的競合體系，沒有一個人能掌握全部。我們要在人工智能這個領域當中，發揮每一個小的部門，每一個小的獨立的覈算體系。這是公司非常重視的，也是公司在2024年講得最多的一個主題。」

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