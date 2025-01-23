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災後寒冬無畏懼　台南做工行善愛心志工齊心點燃希望

▲台南市勞工局全力動員「做工行善團」支援協助，志工不分晝夜修復基礎設施，以讓災民盡早恢復正常生活，從地震發生進入災區搶修到23日已邁入第3天，目前已協助災民修復約130處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局全力動員「做工行善團」支援協助，志工不分晝夜修復基礎設施，以讓災民盡早恢復正常生活，從地震發生進入災區搶修到23日已邁入第3天，目前已協助災民修復約130處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0121規模6.4地震撼動台南，楠西區、玉井區及南化區首當其衝，成為重災區。地震帶來的不僅是建築物的損毀，還有民眾心中的不安與恐懼，多處民宅水管斷裂，導致居民生活困難。

▲台南市勞工局全力動員「做工行善團」支援協助，志工不分晝夜修復基礎設施，以讓災民盡早恢復正常生活，從地震發生進入災區搶修到23日已邁入第3天，目前已協助災民修復約130處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

災情傳來後，市長黃偉哲迅速前往災區實地勘災，看到滿目災情，感同身受。他第一時間指示勞工局全力動員「做工行善團」支援協助，志工不分晝夜修復基礎設施，以讓災民盡早恢復正常生活。從地震發生進入災區搶修到23日已邁入第3天，目前已協助災民修復約130處。

▲台南市勞工局全力動員「做工行善團」支援協助，志工不分晝夜修復基礎設施，以讓災民盡早恢復正常生活，從地震發生進入災區搶修到23日已邁入第3天，目前已協助災民修復約130處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基接到市長指示，立刻聯繫電氣工會理事長杜文寶，緊急集結志工團隊。志工們肩負使命，拖著工具箱，扛起修繕材料，火速趕往災區。他們沒有顧及黑夜的寒冷，也無暇計算自己的疲憊，只想讓受災的家園早一刻重拾生氣。

▲台南市勞工局全力動員「做工行善團」支援協助，志工不分晝夜修復基礎設施，以讓災民盡早恢復正常生活，從地震發生進入災區搶修到23日已邁入第3天，目前已協助災民修復約130處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

災後第1天晚上，志工手電筒和工作燈的光芒點亮大地。志工們爬高伏低、深入斷裂水管的每個角落，一次次調整、修復、測試。他們的雙手因長時間作業變得粗糙，臉上的汗水混合了灰塵，但沒有人抱怨，只有一個念頭：「再快一點，再多修一處」。

▲台南市勞工局全力動員「做工行善團」支援協助，志工不分晝夜修復基礎設施，以讓災民盡早恢復正常生活，從地震發生進入災區搶修到23日已邁入第3天，目前已協助災民修復約130處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

居民望著這群不知疲倦的志工，感動得表示：「看到你們來，我們就安心了，真的很謝謝你們！」，也感謝黃偉哲市長的動員，讓他們有所依靠。值得一提的是，市府借用當地綠柏園果宴餐廳場所，即將安置百名受災戶，但該場地因地震受創，水管受損嚴重無法供水，市府除備好水車，同時亦通知勞工局做工行善團志工緊急修復，杜文寶理事長獲報即刻親自出馬修理水管，勞工局長王鑫基也到現場關心，代表黃市長感謝志工辛勞，齊心幫助災民渡過難關。

▲台南市勞工局全力動員「做工行善團」支援協助，志工不分晝夜修復基礎設施，以讓災民盡早恢復正常生活，從地震發生進入災區搶修到23日已邁入第3天，目前已協助災民修復約130處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

杜文寶理事長表示：「每一滴汗水，都是我們對這片土地的承諾。」志工的專業、團結與愛心，化作一股無形的力量，支撐著災民重新站起來。黃偉哲市長感動地表示：「這些志工們，用雙手修復的不僅是管線，更是災民的希望與信心。這份愛心，讓台南在災後的寒冬中感到無比溫暖。」

▲台南市勞工局全力動員「做工行善團」支援協助，志工不分晝夜修復基礎設施，以讓災民盡早恢復正常生活，從地震發生進入災區搶修到23日已邁入第3天，目前已協助災民修復約130處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，未來市府承諾將全力推進災後重建計畫，確保每一個受災家庭都能回到穩定而幸福的生活。「重建家園雖然需要時間，但有愛與團結在，災後的希望一定比想像中來得更快。」台南的天空，因這群默默奉獻的英雄而更加明亮。

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