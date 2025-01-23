快訊／防逃機制啟動！5億高中生案夏男即起禁止出境出海

▲5億高中生案夏男犯偽造文書案判1年半確定，將入監服刑，檢方啟動防逃機制。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

5億高中生案夏男犯偽造文書案今二審上訴駁回，夏男確定將入獄1年6月。台中地檢署指出，案件確定後即時分案辦理執行事宜，啟動防逃機制，禁止受執行人出國、出海，並訂期執行，囑警送達傳票，如有逃匿情事，將依法拘提、通緝。

台中高分院今指出，夏男主張本案另涉犯殺人案件，偵查程序終結前，應裁定停止審判，但法院認為，本案僅就偽造文書進行審理，賴小弟墜落死亡部分，不在本案審理範圍，且該案尚未起訴，與刑事訴訟法第295、296條得審酌是否停止審判之要件不合，無必要停止審判。

高分院認為，一審判決綜合全案證據，因認定夏男罪證明確，明知賴小弟才剛滿18歲、高中尚未畢業，夏男動機是為圖個人私利，利用賴小弟年紀尚輕、涉世未深，著急解決家族糾紛，夏男利用賴小弟人性弱點，以話術邀集賴小弟犯案，居於案件主導地位，惡性甚高，法治觀念極度偏差。

法院表示，辦理假結婚背後牽扯賴小弟名下龐大財產利益，夏男犯罪手段明顯悖離一般人民道德感情，並嚴重侵害以及濫用民法所建立之婚姻登記制度，犯罪情節重大，所生損害甚鉅，量處1年6月徒刑，原審均無不當，夏男上訴無理由，予以駁回。