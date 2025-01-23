快訊／穿藍色戰袍沒用　5億高中生夏男假結婚...二審仍判1年半

▲5億高中生案夏男涉犯偽造文書罪，二審今日判決出爐。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中5億高中生案夏男涉犯偽造文書部分，一審法官認定夏男與賴小弟無親密對話或舉動，且賴小弟沒有同性戀傾向，將夏男重判，判1年6月，不得易科罰金。二審今天宣判，駁回上訴，維持原判。全案定讞不得上訴，夏男須入獄服刑。

一審時，法官檢視賴生生前與夏男的對話紀錄，發現2人並無親密的對話，且根據賴生學校的同學及老師的證詞中，顯示賴生是異性戀，有心儀的女性對象，並無同性戀傾向，依偽造文書罪將夏定罪，二審認為，原審理由、量刑均有充分考量，夏男之辯解，二審審酌卷內事證，認為不足採信，原審均無不當，因此駁回上訴。至於夏男聲請停止審判部分，二審認為賴小弟死亡不在本案審理範圍內，無停止必要，駁回夏男聲請。

▲台中地院一審判夏男1年6月，夏男不服上訴。（圖／ETtoday資料照）



台中地院當時認為，檢視當天戶政事務所周邊監視器內容，2人也沒有任何親密舉止，或其他類似同性結婚可能的徵狀，就連結婚證人也是臨時從超商及戶政事務所內找來，都不是兩個兩情相悅者要結婚，還找來朋友予以祝福的正常行為，因此認定夏男有虛偽結婚意識而涉犯偽造文書的罪名。

法官認定夏男濫用婚姻制度，而背後隱藏了龐大的財產利益，且其犯後態度不佳，始終否認犯行，因此予以從重量刑，判處1年6個月徒刑，且不得易科罰金，全案仍可上訴。

案件進入二審，夏男依舊主張自己無罪，稱自己雖與賴生認識時間甚短，但與對方已有共同生活的共識。檢辯科刑辯論時，夏的律師請求法官，若最後仍判有罪，希望能夠易科罰金；公訴檢察官說，夏利用賴缺乏社會經驗，誘使賴共謀假結婚，請求法官駁回上訴。而夏男每次出庭，都穿著同件藍色T恤，也成為焦點。

▲夏男日前出庭遭民眾毆打，情緒激動。（圖／記者許權毅攝）



夏男於近幾次開庭都爆發衝突，上月底夏朝源庭後遭到抗議團體追罵，去年12月出庭，夏男遭1名鄭姓男子揮拳擊中下巴，讓夏男氣得向員警大喊「記住他的身分證！」隔兩周後，夏男再次出庭，庭後沒有從門口離開，反而跟法警要求從地下停車場離開，避免過往衝突情況重演。