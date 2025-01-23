　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／穿藍色戰袍沒用　5億高中生夏男假結婚...二審仍判1年半

▲▼5億高中生,夏男。（圖／記者許權毅攝）

▲5億高中生案夏男涉犯偽造文書罪，二審今日判決出爐。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中5億高中生案夏男涉犯偽造文書部分，一審法官認定夏男與賴小弟無親密對話或舉動，且賴小弟沒有同性戀傾向，將夏男重判，判1年6月，不得易科罰金。二審今天宣判，駁回上訴，維持原判。全案定讞不得上訴，夏男須入獄服刑。

一審時，法官檢視賴生生前與夏男的對話紀錄，發現2人並無親密的對話，且根據賴生學校的同學及老師的證詞中，顯示賴生是異性戀，有心儀的女性對象，並無同性戀傾向，依偽造文書罪將夏定罪，二審認為，原審理由、量刑均有充分考量，夏男之辯解，二審審酌卷內事證，認為不足採信，原審均無不當，因此駁回上訴。至於夏男聲請停止審判部分，二審認為賴小弟死亡不在本案審理範圍內，無停止必要，駁回夏男聲請。

▲台中地院一審判夏男1年6月，夏男不服上訴。（圖／ETtoday資料照）

台中地院當時認為，檢視當天戶政事務所周邊監視器內容，2人也沒有任何親密舉止，或其他類似同性結婚可能的徵狀，就連結婚證人也是臨時從超商及戶政事務所內找來，都不是兩個兩情相悅者要結婚，還找來朋友予以祝福的正常行為，因此認定夏男有虛偽結婚意識而涉犯偽造文書的罪名。

法官認定夏男濫用婚姻制度，而背後隱藏了龐大的財產利益，且其犯後態度不佳，始終否認犯行，因此予以從重量刑，判處1年6個月徒刑，且不得易科罰金，全案仍可上訴。

案件進入二審，夏男依舊主張自己無罪，稱自己雖與賴生認識時間甚短，但與對方已有共同生活的共識。檢辯科刑辯論時，夏的律師請求法官，若最後仍判有罪，希望能夠易科罰金；公訴檢察官說，夏利用賴缺乏社會經驗，誘使賴共謀假結婚，請求法官駁回上訴。而夏男每次出庭，都穿著同件藍色T恤，也成為焦點。

▲5億高中生夏男遭美髮師灌一拳　人到派出所又改口不告了。（圖／記者許權毅攝）

▲夏男日前出庭遭民眾毆打，情緒激動。（圖／記者許權毅攝）

夏男於近幾次開庭都爆發衝突，上月底夏朝源庭後遭到抗議團體追罵，去年12月出庭，夏男遭1名鄭姓男子揮拳擊中下巴，讓夏男氣得向員警大喊「記住他的身分證！」隔兩周後，夏男再次出庭，庭後沒有從門口離開，反而跟法警要求從地下停車場離開，避免過往衝突情況重演。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
下令槍殺4名索馬利亞海盜！高雄籍漁船大陸船長重判26年定讞
徐乃麟違停紅線「遭檢舉」開罰　怨警「太嚴格」還想拖人下水
施景中遭指綠營側翼稱「錯愕」　陳菁徽怒嗆：就是名副其實的造謠
快訊／高雄某派出所槍響！所長清槍走火記一大過
快訊／中居正廣宣布引退！　經紀公司跟著關閉…性醜聞害慘電視台
快訊／違停遭開罰　徐乃麟回應了
賴清德公布憲訴法　批示：破壞政府體制宜聲請憲法法庭裁判
手抱盆栽「出芋新生」！鈕承澤假釋第一站去這裡
過年玩命拍法？　陸年輕人用「爆竹炸麵粉」…秒炸出5m蘑菇雲
快訊／徐乃麟違停與2警開戰　他直擊「最後強勢開單」！
轟賴政府帶頭造謠！國民黨團赴警局告發「5部會」違反《社維法》

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐領助理費128萬「認罪+全數繳回」　新北市議員曾煥嘉判3年

徐乃麟違停紅線「遭檢舉」開罰　怨警「太嚴格」還想拖人下水

快訊／高雄某派出所槍響！所長清槍走火記過一次　幕後原因曝

少年淪詐團車手　父母遭索賠880萬！她1原因躲過免賠

下令槍殺4名索馬利亞海盜！高雄籍漁船大陸船長重判26年定讞

黃國昌辦公室收到「子彈+透明結晶體」　民眾檢舉害到自己

新竹公園驚見斷頭貓屍！散步民眾嚇哭　無監視器難追凶

手抱盆栽「出芋新生」！鈕承澤假釋第一站去這裡　停留超過半小時

台南阿北超狂！吐痰被制止騎車撞警...還咬她手指　這下慘了

懲處出爐！南投刑大2警官涉洩密訊後交保　遭記過、調離主管職

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

【妳回家算了XD】車禍夫請老婆扶起床卻放屁　她笑翻一巴掌打到他傷口

柯爸病危！柯文哲探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

詐領助理費128萬「認罪+全數繳回」　新北市議員曾煥嘉判3年

徐乃麟違停紅線「遭檢舉」開罰　怨警「太嚴格」還想拖人下水

快訊／高雄某派出所槍響！所長清槍走火記過一次　幕後原因曝

少年淪詐團車手　父母遭索賠880萬！她1原因躲過免賠

下令槍殺4名索馬利亞海盜！高雄籍漁船大陸船長重判26年定讞

黃國昌辦公室收到「子彈+透明結晶體」　民眾檢舉害到自己

新竹公園驚見斷頭貓屍！散步民眾嚇哭　無監視器難追凶

手抱盆栽「出芋新生」！鈕承澤假釋第一站去這裡　停留超過半小時

台南阿北超狂！吐痰被制止騎車撞警...還咬她手指　這下慘了

懲處出爐！南投刑大2警官涉洩密訊後交保　遭記過、調離主管職

最低每度5.8元起！EVOASIS推春節充電優惠、新制度加快充電效率

損國家形象！成人展爆「禁止在政府場館舉辦」　主辦人米砂開罵

批賴清德「直接下條子」給憲法法庭審判長　黃國昌：破壞國家體制

摩斯春節+開工優惠一次看！抹茶紅豆米派免費吃、咖啡買1送1

詐領助理費128萬「認罪+全數繳回」　新北市議員曾煥嘉判3年

天龍國連10年進榜交易最熱路段曝光　竟還買得到5字頭

屬蛇免費玩！全台樂園「春節優惠」來了　6歲以下只要1元

春節寒流殺到！天冷2因素讓「流鼻血」易發生　戴口罩防範有奇效

韓國瑜率團訪華府2大智庫！　閉門會議「3大共識」曝光

徐乃麟違停紅線「遭檢舉」開罰　怨警「太嚴格」還想拖人下水

女花4.5hrs做蟑螂造型美甲　網見逼真觸鬚：手不能要了

社會熱門新聞

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

快訊／高雄16F大樓清晨火警！　住戶一度受困

快訊／服刑1151天！鈕承澤假釋出獄了

即／鈕承澤笑容滿面步出監獄：最想回家陪媽媽

即／台中48歲女子19樓墜下慘死

快訊／彰化清晨惡火困1家5口　2大2小無呼吸心跳

即／林秉樞病危！父忍痛簽下放棄急救

玩壞車窗卡死！父狂扁座椅　男童爆哭

高虹安案二審裁定停審　高檢署抗告被駁回

彰化惡火父子雙亡！里長曝「一家才剛搬來」

快訊／高雄民族陸橋下「賓士自撞」全面燃燒

台灣首例直接返還詐騙贓款　32被害人拿回1132萬

更多熱門

相關新聞

南投刑大涉洩密遭檢搜索　警務參8萬交保、分隊長3萬交保

南投刑大涉洩密遭檢搜索　警務參8萬交保、分隊長3萬交保

南投縣刑大傳出洩密案件，內政部警政署政風室、南投縣警察局員警接受檢察官指揮，前往辦公室搜索，並將謝姓警務參、陳姓分隊長帶回。檢方複訊後，依瀆職罪命謝男8萬元交保、陳男3萬元交保。

即／台中48歲女子19樓墜下慘死

即／台中48歲女子19樓墜下慘死

南投刑大2警官涉洩密被調查！警方回應了

南投刑大2警官涉洩密被調查！警方回應了

37歲海軍上士疑酒醉落海亡！艦指部證實「有餐敘」

37歲海軍上士疑酒醉落海亡！艦指部證實「有餐敘」

即／海軍上士失蹤1夜　尋獲時已成浮屍

即／海軍上士失蹤1夜　尋獲時已成浮屍

關鍵字：

五億高中生5億高中生夏男賴小弟死亡假結婚偽造文書

讀者迴響

熱門新聞

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB

徐乃麟FB開戰！

快訊／高雄16F大樓清晨火警！　住戶一度受困

快訊／服刑1151天！鈕承澤假釋出獄了

即／鈕承澤笑容滿面步出監獄：最想回家陪媽媽

徐乃麟違停路邊開戰2警員

過年習俗禁忌一次看　今天就有事要做

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面