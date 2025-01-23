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法官批夏男惡性重大！趁賴小弟徬徨無助辦假結婚　謀取鉅額財產

ㄒ

▲夏男涉偽造文書二審判1年半定讞，法官批夏男為圖私利，惡性重大，法治觀念極度偏差。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

5億高中生案夏男犯偽造文書罪今（23）日二審宣判，夏男上訴遭駁回，判1年6月定讞，且一審判夏男不得易科罰金，夏男必須入獄服刑。二審認為，夏男趁賴小弟面臨家族糾紛，介入謀取鉅額財產支配權，目的是為圖個人私利，惡性重大，法治觀念極度偏差，原審並無不當。

判決指出，夏男為地政士父親之助理，賴小弟則為高中生，賴小弟在賴父死亡前就接受父親移轉土地，並由夏父、夏男擔任見證人，夏男才與賴小弟認識。賴父因病住院，賴小弟擔心賴家阿嬤會爭奪不動產，陳姓生母又無能力協助，才將所有權狀交給夏父保管，後因賴父死亡，賴家阿嬤阻止老公牌位進入家中，並要求賴小弟與 生母一周內搬離，夏男才萌生謀取賴小弟名下鉅額不動產之支配處分權。

2023年5月4日，夏男一早6點多帶著事先打好的同性結婚書約、戶口名簿，再把賴小弟找到星巴克，提議2人形式上結婚，可防止賴阿嬤爭奪不動產，賴小弟正逢爸爸過世，得獨自面對家族糾紛、內心徬徨無助之下，極度信任夏男，未深思熟慮，2人基於使公務員登載不實之犯意，前往北屯區戶政事務所辦理假結婚。

台中高分院指出，夏男主張本案另涉犯殺人案件，偵查程序終結前，應裁定停止審判，但法院認為，本案僅就偽造文書進行審理，賴小弟墜落死亡部分，不在本案審理範圍，且該案尚未起訴，與刑事訴訟法第295、296條得審酌是否停止審判之要件不合，無必要停止審判。

高分院指出，一審判決綜合全案證據，因認定夏男罪證明確，明知賴小弟才剛滿18歲、高中尚未畢業，夏男動機是為圖個人私利，利用賴小弟年紀尚輕、涉世未深，著急解決家族糾紛，夏男利用賴小弟人性弱點，以話術邀集賴小弟犯案，居於案件主導地位，惡性甚高，法治觀念極度偏差。

法院表示，辦理假結婚背後牽扯賴小弟名下龐大財產利益，夏男犯罪手段明顯悖離一般人民道德感情，並嚴重侵害以及濫用民法所建立之婚姻登記制度，犯罪情節重大，所生損害甚鉅，量處1年6月徒刑，原審均無不當，夏男上訴無理由，予以駁回。

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