5億高中生案勘驗光碟　賴生坐機車握手把沒抱夏男...電梯內互動冷

▲今天勘驗光碟，發現賴生搭乘夏男機車時，雙手緊拉把手，沒有環抱新婚丈夫。（圖／資料照片）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市賴姓「5億高中生」墜樓死亡案，配偶夏朝源遭台中地院認定假結婚，依偽造文書罪判刑1年6月，夏男上訴二審，今天（19日）上午開庭。先前夏男曾經在法庭上激動哭訴，提到賴生在案發前搭電梯時「還帶著笑容」，也曾提到是在星巴克向賴生提及結婚。但今天勘驗光碟，發現賴生搭乘夏男機車時，雙手緊拉把手，且搭電梯時2人互動平淡，眼神無交集，檢方直言在大喜之日看不出結婚真意。

▲台中5億高中生墜樓前一刻與夏男共乘電梯，檢察官認為，兩人互動非常平淡，眼神無交集，在這種大喜之日看不出有結婚真意。（圖／資料照片）



夏男在一審時曾經提到，夏男在法庭上透露當初賴小弟在賴阿公（實為生父）死後無安全感，他遂於賴阿公告別式後，在星巴克向賴小弟求婚，賴小弟當時還反問「那要住哪？」夏說，因為是同性婚姻，他自己想慢慢來、且還沒踏出第一步，但「感覺賴小弟有意願」。

今天二審開庭勘驗光碟，2人在去年5月4日當天在案發住處外，騎機車前往星巴克、以及返回畫面，法官發現，2人共乘時，坐在後座的賴生雙手緊拉把手，沒有環抱夏男，此部分與相驗卷不同，也做紀錄在這次勘驗內容中。

此外，2人登記後返回住處搭電梯時，賴生頻抓頭。夏男說，這是賴生一直以來的習慣，律師認為，雙方互動正常，賴生沒有受到脅迫；不過，檢察官認為，兩人互動非常平淡，眼神無交集，在這種大喜之日看不出有結婚真意。

▲夏男曾在一審時透露，當初賴小弟在賴阿公（實為生父）死後無安全感。（圖／資料照片）