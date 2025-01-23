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快訊／5億高中生案夏男確定入獄！賴母發聲：感謝法官還公道

▲▼5億高中生,許哲維,賴母。（圖／記者許權毅攝）

▲5億高中生賴小弟媽媽今日得知判決結果後，透過律師表達感謝。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

5億高中生案夏男涉犯偽造文書案，23日二審判決出爐，夏男被判1年6月確定，並且不得易科罰金，必須入監服刑。賴小弟媽媽委任律師許哲維下午受訪，提及賴母得知判決結果後表示，「感謝所有社會大眾這段時間關心，也感謝法官明察秋毫，還給賴小弟一個公道。」

▲許哲維。（圖／記者許權毅攝）

▲許哲維今日下午受訪，說明其餘案件進度。（圖／記者許權毅攝）

許哲維表示，目前賴母的案件除了刑事偽造文書、殺人以及侵佔，還有民事的婚姻無效以及行政的確認國籍總計5件。除了偽造文書二審已經確定，殺人罪先前地檢不起訴處分，提起再議後已經發回，目前仍在續偵，已經開過4次庭，送過8份書狀，侵佔案還未有進度，民事婚姻無效案已經開過4次庭，提過5份書狀，但因案件換過法官，也尚未有開庭進度。

台中高分院指出，夏男主張本案另涉犯殺人案件，偵查程序終結前，應裁定停止審判，但法院認為，本案僅就偽造文書進行審理，賴小弟墜落死亡部分，不在本案審理範圍，且該案尚未起訴，與刑事訴訟法第295、296條得審酌是否停止審判之要件不合，無必要停止審判。

高分院指出，一審判決綜合全案證據，因認定夏男罪證明確，明知賴小弟才剛滿18歲、高中尚未畢業，夏男動機是為圖個人私利，利用賴小弟年紀尚輕、涉世未深，著急解決家族糾紛，夏男利用賴小弟人性弱點，以話術邀集賴小弟犯案，居於案件主導地位，惡性甚高，法治觀念極度偏差。

法院表示，辦理假結婚背後牽扯賴小弟名下龐大財產利益，夏男犯罪手段明顯悖離一般人民道德感情，並嚴重侵害以及濫用民法所建立之婚姻登記制度，犯罪情節重大，所生損害甚鉅，量處1年6月徒刑，原審均無不當，夏男上訴無理由，予以駁回。

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