政院稱預算被砍沒錢請手語老師　許宇甄轟：已違反《身障者保障法》

▲立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對行政院因預算遭砍請不起手語老師，並在今日行政院記者會直播畫面直接顯示「本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師」。國民黨立委許宇甄表示，行政院長卓榮泰的行為已違反《身心障礙者權益保障法》相關規定，且行政院約聘僱人員待遇還有7487萬元可以用，行政院與其花錢聘僱寫政治地震文的莊競程，不如用在聘僱手語翻譯員。

許宇甄說明，行政院長卓榮泰召開記者會卻請不起手語翻譯員，還特別在螢幕上打字嫁禍在野黨，卓榮泰此舉不僅是在糟蹋聽障人士，更已違反《身心障礙者權益保障法》相關規定。《身心障礙者權益保障法》第52條規定，各目的事業主管機關應辦理公共資訊無障礙服務，以協助身心障礙者參與社會。卓榮泰為了進行政治鬥爭，故意不讓手語老師服務，比白目還白目，應該立即道歉。

許宇甄批評，如果卓榮泰不願意用行政院的經費聘請手語翻譯員，可以向臺北市社會局提出申請，台北市長蔣萬安會樂意協助。另外，卓榮泰號稱AI內閣，卻不知道現在很多單位都在用AI幫忙上即時字幕，沒錢可以問一下數發部，如果數發部連這個都作不好，可以直接裁撤。

許宇甄指出，卓榮泰可能忘記約聘僱人員待遇還有7487萬元可以用，這筆經費有很大一部分是用來酬庸特定人，與其花錢聘僱寫政治地震文的莊競程，不如用在聘僱手語翻譯員。

許宇甄強調，執政者不該帶頭欺負弱勢，更不該利用傷害弱勢機會製造仇恨，呼籲卓榮泰，少些政治多點人性，如果行政院的記者會充滿政治算計，不如不要開了，可以省下更多錢。

