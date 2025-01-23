台東年貨大街輕鬆購　交通管制不堵塞

▲台東市中央市場周邊道路進行交通管制措施。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆春節即將來臨，添購年貨人潮都匯集在台東市區中央市場、全聯福利中心及家樂福等周邊商家，為避免人潮及車輛打結造成交通壅塞，台東警察分局配合台東市公所規劃中央市場周邊道路交通管制措施，除加強疏導人潮車潮，也在中山路與信義路口設置機動派出所，針對「反詐欺、反搶奪、反扒竊」等加強宣導預防，讓民眾除了能開心購物，也能強化犯罪預防的觀念。

今年中央市場交通管制日期自1月26日起至1月28日止，為期3日；管制時間為每日上午6時自下午18時。管制期間除機車可停進機車停車區，其餘車輛不得進入管制區；上下貨車輛於每日7時前駛離管制區。

另台東分局也協調家樂福業者，請購物民眾車輛由五權街進入賣場，並由中山路離開賣場，以免造成該處車輛打結，無法通行。相關客運公司改道及停靠站微調資訊，也請用路人記得先向相關業者洽詢，以免錯過班車。

台東警察分局於春節期間將統合協調各單位資源，結合義警、民防、守望相助隊及警察志工等協勤民力，全力執行加強重要節日安全維護「交通順暢」任務，並再次呼籲民眾春節返鄉、外出駕車勿超速、酒後駕車及疲勞駕駛，快樂出門、平安回家。