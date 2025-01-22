桃園年貨大街「肉乾藏鋼絲」害民眾流血！黃瓊慧：市府有沒有監督

▲民眾到桃園年貨大街購物，結果肉乾裡藏鋼絲，害他的手被割傷。（圖／翻攝臉書／桃園爆報（二））



記者柯振中／綜合報導

有民眾在網路上控訴，近日到桃園年貨大街購買肉乾，拆開後手遭到割傷，沒想到竟是肉乾裡藏有鋼絲，讓他相當生氣。對此，民進黨桃園市議員黃瓊慧大罵，年貨大街攤商接連出包，「桃園市政府到底有沒有在監督啊？」

這位民眾在臉書社團「桃園爆報（二）」指稱，他22日到桃園的年貨大街購物，並且買了某攤位的肉乾，準備食用時，手卻不小心被割傷流血，讓他感到相當奇怪。

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將肉乾拿起來一看，民眾才發現，肉乾上竟黏著一條鐵絲，令他不禁斥責「這次的年貨大街也太雷了吧」，如果沒有注意，恐怕就真的吞下肚，「現在還心有餘悸，吃下去要怎麼辦？嚇死我了。」

▼民眾到桃園年貨大街購物，結果肉乾裡藏鋼絲，害他的手被割傷。（圖／翻攝臉書／桃園爆報（二））



恐怖的事件在網路上引起討論，黃瓊慧也氣得在臉書痛罵，桃園辦個年貨大街，攤商卻接二連三出報。22日有民眾發現肉乾內藏鋼絲，甚至差點吃下肚。

黃瓊慧指稱，先前年貨大街出現糖果亂算錢的情況，現在又出現鋼絲藏肉乾，且事發店家還被民眾爆料做生意不老實、秤重偷灌水，「桃園市政府到底有沒有在監督啊？」