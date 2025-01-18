快訊／高雄檢出首例麻疹！女越南回國趴走4縣市足跡曝　匡列160人

▲高雄市檢出首例麻疹境外移入病例，圖為麻疹疫苗。（示意圖／施勝桓醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市檢出首例麻疹境外移入病例！個案為一名50多歲女性，去年底曾到越南旅遊，回國後足跡遍布高雄、花蓮、屏東、台東，3日出現症狀後，8日遭通報確診麻疹，目前個案已出院，不過有160名接觸者遭匡列。衛生局今(18日) 公布個案可傳染期期間的足跡史，呼籲不特定接觸者落實自我健康監測至22日。

高雄昨(17日)出現首例麻疹境外移入確定病例，一名50多歲本國籍女性，在2024年12月25至29日曾至越南旅遊，12月29自小港機場入境並搭乘捷運返家，於今2025年1月3日至4日至花蓮旅遊，個案於1月3日出現發燒、咳嗽症狀，1月4日出疹，自出現症狀後曾有2次就醫紀錄，於1月8日由醫院通報並收治負壓隔離病房至1月10日。

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▲衛生局公布個案於傳染期公眾場所足跡。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，個案出院後已無傳播風險，疫調可傳染期位於2024年12月31日至2025年1月8日，個案足跡曾涉及花蓮縣、臺東、屏東、高雄市等多處公共場所並搭乘大眾運輸工具，不過個案有佩戴口罩。

衛生局指出，目前已匡列接觸者160人，皆已完成健康關懷，健康監測至1月26日。由於個案可傳染期間曾於高雄市內搭乘大眾運輸工具，具有不特定接觸傳播風險，衛生局呼籲如有與「確診個案足跡重疊」者，請落實自我健康監測至1月22日。

衛生局強調，麻疹出疹前後4天即具有傳染力且傳播力極強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，提醒民眾出現上述疑似麻疹症狀，應儘速主動聯繫居住地之衛生所安排就醫。

衛生局也呼籲醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報。家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種公費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)，並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。