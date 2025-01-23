春節5急救責任醫院醫事人員　嘉義市衛生局慰問

▲嘉義市慰勞5家急救責任醫院春節值勤醫事人員，感謝守護民眾春節健康。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府23日上午由衛生局廖育瑋局長帶領團隊至轄內5家急救責任醫院致贈「蘋果」、「桔子」及「乖乖」為醫事人員加油打氣，並代表黃敏惠市長送上新年祝福及最高敬意，特別感謝所有醫事人員犧牲與家人團圓的時間，讓市民得以安心渡過春節佳期，也祈願所有工作夥伴及病患能擁有平安、健康，邁向「小龍呈祥、福壽安康」的好年!

廖育瑋局長表示，春節連假長達9天(1/25-2/2)，隨著春節返鄉、出遊人潮，民眾除了團聚歡喜過年外，最擔憂一家大大小小萬一需要臨時就醫，卻不知哪裡有可以看診的地方，近期類流感併發重症病例數明顯上升，為避免民眾「春節生病久候就診之苦」及輕、重症分流，疏緩第一線急診壓力，衛生局與醫院、診所合作，請本市5家急救責任醫院開設門診，相關開診情形公布於衛生局及市府網站(https:/vacation.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=3729)。

廖育瑋局長再次呼籲，目前類流感疫情已進入流行期，農曆春節將至，民眾返鄉、出遊人潮多，加上春節出國度假頻繁，機艙中密閉環境又容易造成空氣及飛沫傳播型傳染病擴散，建議民眾戴好口罩、勤洗手以降低被感染風險。

嘉義基督教醫院陳煒院長、聖馬爾定醫院陳美惠院長、台中榮民總醫院嘉義分院陳正榮院長、衛生福利部嘉義醫院莊仁賓院長及陽明醫院謝景祥院長均親自到場感謝市長的鼓勵及肯定，表示醫院同仁春節期間一定堅守崗位並與市府團隊合作，共同守護鄉親的健康，讓大家平安過好年。