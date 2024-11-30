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嘉義市鼓勵疫苗施打送乖乖 　65歲以上再加碼100元禮券

▲▼ 歡慶台灣棒球隊世界冠軍，嘉義市衛生局祭出打1送2好康禮! 打疫苗送聯名款乖乖 。（圖／嘉義市衛生局提供）

▲▼ 歡慶台灣棒球隊世界冠軍，嘉義市衛生局祭出打1送2好康禮! 打疫苗送聯名款乖乖 。（圖／嘉義市衛生局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為歡慶台灣棒球隊榮獲世界冠軍，嘉義市衛生局祭出打1送2好康禮! 打1劑疫苗贈送2包聯名款乖乖，自113年12月1日起，凡設籍嘉義市之市民前往本市疫苗合約院所接種公費流感或新冠疫苗可獲得嘉義市限定「乖乖打疫苗」聯名款乖乖2包(同時施打流感和新冠疫苗可獲得4包)，此項活動乖乖送完為止，另設籍嘉義市65歲以上市民接種新冠JN.1疫苗可再獲得100元禮券。籲請市民把握機會，攜帶身分證及健保卡前往合約院所接種流感和新冠疫苗，左流右新，防護更新。
 
今年度公費流感、新冠疫苗同步開打，50歲以上民眾、滿6個月以上至國小入學前幼兒、國中小、高中職及五專一至三年級學生等11類對象可接種公費流感疫苗，滿6個月以上民眾可接種新冠JN.1疫苗，隨著入冬最強冷空氣來襲，恐使呼吸道傳染病疫情升溫，為提升民眾保護力，降低感染後發生重症和死亡風險，嘉義市政府衛生局於12月7日星期六下午1:30至4:30在全聯興業西店(嘉義市西區興業西路245號)設置社區接種站，凡在此場接種站完成接種任一疫苗之民眾，可獲得全聯提供的健康好禮1份(每人限領一份)，另設籍嘉義市市民完成接種任一疫苗可再獲得聯名款乖乖2包，65歲以上市民接種新冠JN.1疫苗再加碼贈送100元禮券。請民眾把握機會，攜帶身分證及健保卡前往接種流感和新冠疫苗。

▲▼ 歡慶台灣棒球隊世界冠軍，嘉義市衛生局祭出打1送2好康禮! 打疫苗送聯名款乖乖 。（圖／嘉義市衛生局提供）
 
嘉義市政府衛生局廖育瑋局長表示，幼兒園、托嬰中心和學校等活動空間學童互動較為頻繁，易造成群聚感染，學童一旦感染可能將疾病傳播給家中成員，且學齡前幼兒為流感及新冠重症之高危險族群，為了家中寶貝的健康，嘉義市衛生局呼籲家長儘速攜帶健保卡及兒童健康手冊撥空帶家中寶貝(滿6個月以上幼兒)至衛生所或疫苗合約醫療院所接種流感及新冠疫苗，若是初次接種流感疫苗之滿6個月以上至國小入學前幼兒，可免費接種2劑流感疫苗，2劑需間隔4週以上。
 
目前嘉義市亦陸續辦理流感和新冠疫苗校園集中接種作業，以增進學生免疫保護力，降低校園傳播風險。若接種當日學生因故未接種流感疫苗，可向學校校護申請流感疫苗補接種通知單，學生可攜帶「補接種通知單」及健保卡至衛生所或流感合約院所接種，但須自付掛號費；另學生至新冠合約院所接種新冠疫苗無須補接種通知單，攜帶健保卡前往接種即可。
 
新冠JN.1疫苗、流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗可同時接種或間隔任何時間接種，接種疫苗後需一段時間產生保護力，符合接種資格者應盡早接種，除透過接種疫苗防範病毒威脅，民眾平時仍應落實正確勤洗手，養成良好個人衛生習慣，以降低病毒傳播風險。有關流感及新冠疫苗合約醫療院所和社區接種站等相關訊息可至衛生局官網/主題專區/流感、肺鏈疫苗專區(https://reurl.cc/MNM1nv )查詢；也歡迎電洽衛生局詢問(05-2338066)。

 
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嘉義市衛生局疫苗施打

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