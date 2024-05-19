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嘉義市免費社區營養諮詢 　擔負「營養及健康飲食教育」重責

▲▼ 嘉義市社區營養師提供免費營養諮詢服務 恁的營養阮來顧 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市社區營養師提供免費營養諮詢服務 ，關心民眾飲食健康 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「營養及健康飲食促進法」今(113)年1月3日上路，嘉義市社區營養師增為4人，擔負起社區民眾「營養及健康飲食教育」的重要任務。6月份起每週二、週三上午分別於西、東區衛生所提供營養諮詢服務，提供個人飲食建議，歡迎民眾多加運用。

依據衛生福利部112年統計資料，國人十大死因中有7項屬於慢性疾病，依序為癌症、心血管疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓以及慢性下呼吸道疾病，這些疾病都可藉由健康飲食來預防或降低罹患疾病的風險。今(113)年1月3日「營養及健康飲食促進法」上路，嘉義市社區營養師的服務人力由原有的3人增為4人，擔負起社區民眾「營養及健康飲食教育」的重要任務。

▲▼ 嘉義市社區營養師提供免費營養諮詢服務 恁的營養阮來顧 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市社區營養推廣中心自107年成立以來，首要提供長者的營養照護，從團體營養教育、營養風險篩檢到餐飲輔導等。營養師用心設計多項全國獨創的教案教具，深入社區致力長者的營養教育推廣，幫助長者學習並應用於生活中；創意教案能拓展分享給更多專業人員，營養推廣的服務量能深耕至各社區角落，年年榮獲國健署的獎勵及讚賞。營養師考量長輩牙口不好、咬不動食物，特別輔導共餐據點及餐飲業者，推廣調整質地飲食，讓長者能夠「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」，今年以「銀養好食光」專案榮獲社區營養創新服務獎。

社區營養師還有一項重要任務，即提供民眾營養諮詢服務，協助民眾建立正確健康的飲食觀念，落實健康的生活型態，遠離慢性疾病。衛生局自今(113)年6月起，安排社區營養師至衛生所駐點服務，每週二上午8:30於西區衛生所、每週三上午8:30於東區衛生所，提供免費的營養諮詢服務，民眾若有營養問題，可與營養師面對面交流，獲取個人化的飲食建議。

衛生局表示，市民若有營養諮詢需求，除了依服務時間直接前往衛生所，向營養師面對面諮詢外。平日上班時間亦可電洽衛生局國民健康科，總機2338066轉侯信吉營養師(分機528)、陳冠臻營養師(分機534)、王嘉伶營養師(分機533)、李怡姍營養師(分機528)。
營養諮詢服務時間及地點：
嘉義市東區衛生所：每週三早上8:30至11:30
嘉義市西區衛生所：每週二早上8:30至11:30

 
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