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迎接新春蛇年出國服務　移民署啟用e-Gate「10秒通關」更順暢

▲內政部移民署為配合今年長達9天的春節假期，在桃園機場啟用新世代自動查驗通關系統(e-Gate)，最快10秒可完成通關。（圖／移民署提供）

▲內政部移民署為配合今年長達9天的春節假期，在桃園機場啟用新世代自動查驗通關系統(e-Gate)，最快10秒可完成通關。（圖／移民署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對今年長達9天的農曆春節假期，內政部移民署因應出國大量人潮，為維持優質通關服務，已妥善規劃加派人力投入第一線旅客通關疏運，同時鼓勵民眾多使用新世代自動查驗通關系統（e-Gate），凡年滿10歲且身高120公分以上持晶片護照國人，或具有居留證外來人口，可直接在e-Gate閘道內完成註冊及通關，最快10秒就可完成通關。

移民署指出，符合使用資格還未曾使用e-Gate的民眾一定要來體驗「註冊及通關二合一」自動查驗通關服務；若有不符資格的小朋友同行，移民署亦設有親子友善櫃檯可提供通關服務。

移民署表示，為提供旅客更好的出入國查驗通關服務，移民署持續推動新世代（e-Gate）建置工程，我國最重要的國家大門桃園國際機場已全數汰換舊型（e-Gate），共有71座新世代（e-Gate）提供通關服務，今年也規劃在高雄、松山、台中等機場，另興建中的金門水頭港旅客服務中心將再建置27座，屆時舊型（e-Gate）將全數汰除，以服務快速增加的旅客量，讓民眾感受快速有感的通關效率。

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▲內政部移民署在桃園機場啟用新世代自動查驗通關系統(e-Gate)，還貼心準備限量蛇年小紅包。（圖／移民署提供）

▲內政部移民署在桃園機場啟用新世代自動查驗通關系統(e-Gate)，還貼心準備限量蛇年小紅包。（圖／移民署提供）

移民署提醒，還沒申請使用（e-Gate）的民眾，出入國可直接在新世代（e-Gate）閘道內錄存臉部影像，或可選擇再加上擷取指紋，即可直接同步完成註冊及通關，國人註冊一次終身均得使用，即使更換護照也無需再重新註冊，歡迎出入國民眾踴躍使用。

此外，農曆春節假期已排定出國計畫的民眾，出國前需注意護照及目的國簽證效期，並請提早3小時到機場辦理登機手續，以免延誤行程。移民署在春節期間會在全國各機場、港口發送限量蛇年小紅包，與民眾一起共享年節氣氛。

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