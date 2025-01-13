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眼鏡男「一路跟回公寓」！短裙OL提告跟騷　不起訴理由曝

▲▼裙子,短裙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲OL下班後與友人同行，懷疑遭人跟蹤，報警調閱沿路監視器後提告。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名短裙OL去年11月間下班後，與女性友人相約到其他朋友住處，疑遭年輕的眼鏡男一路尾隨，即使2人到了友人住處，眼鏡男仍在公寓樓下徘迴，警方沿路調閱監視器畫面，證實眼鏡男以不到1分鐘的間距，走在OL後方，但台北地檢署調查，雙方完全不認識，查無跟騷犯意，且未反覆實施，不排除只是路線巧合，13日處分不起訴。

2名提告的OL是在2024年11月21日晚間懷疑自己遭跟蹤，首先是A女晚間約8點左右，從東區診所離開，就近在巷弄內用餐後，到市民大道與B女會合，再一起走到附近的友人住處，過程中，分穿短裙與褲裝的OL早就發現，有個揹著後背包的眼鏡男尾隨在後，OL到友人住處後從樓上探望，發現眼鏡男竟然還在樓下徘迴。

▲▼ 男人,男子,背影。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲檢察官查無被告跟蹤犯意，且沒有《跟騷法》所定義的反覆實施等事證，因此處分不起訴。（示意圖／Pixabay）

被害人擔心安危報警，此時眼鏡男上了1輛白牌車，等警方到場，眼鏡男又自己下車，讓白牌車駕駛自行離去。警方調閱監視器畫面，發現眼鏡男的步行軌跡與2名OL重疊，甚至雙方最近的距離，不到1分鐘腳程，經追查確認眼鏡男是有毒品紀錄的林姓男子，2名OL決定聯袂提告跟騷及恐嚇等罪。

北檢偵辦期間，眼鏡男一度因傳拘不到遭通緝，到案後否認犯行。檢察官調查，眼鏡男的形跡確實啟人疑竇，但與2名OL互稱不認識，查無犯意動機，且沒有證據眼鏡男有其他反覆或持續的跟蹤行為，與《跟騷法》構成要件不符，加上沒有惡害告知等行為，因此處分不起訴。

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