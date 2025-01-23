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黃國昌辦公室收到「子彈+透明結晶體」　民眾檢舉害到自己

▲▼民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃國昌辦公室收到子彈袋，經追查是有民眾檢舉陳情，子彈送驗無殺傷力而虛驚一場。（資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨立委黃國昌辦公室去年收到1個牛皮紙袋，裡面裝了子彈和透明結晶體，黃助理立即報警查扣，原來是李姓民眾希望黃國昌幫忙，追查出從事軍火交易、毒品交易的不法集團，所以具狀陳情，因為子彈不具殺傷力，且告訴人不追究，恐嚇等部分處分不起訴，但透明結晶化驗為安非他命，台北地檢署23日依持有毒品罪起訴李男。

據了解，李男過去經常向警方檢舉，桃園地區有不法分子利用商店掩護，進行軍火交易，還有人從事毒品買賣，但是因為李男的檢舉常常語焉不詳，警方無法追查，李男懷疑自己的檢舉被吃案，想起黃國昌應該有辦法，因此決定直接向立委陳情。

2024年11月25日下午3點半左右，李男將1個牛皮紙袋送到立法院中興大樓櫃台，透過櫃台人員轉交黃國昌辦公室助理，助理拆封紙袋，看到有子彈，還有1包白色透明結晶體，懷疑是有人想危害黃國昌安全，立即報警。

檢警首先將子彈和結晶體送驗，確認子彈沒有殺傷力，結晶體則證實為淨重0.354公克的甲基安非他命，李男坦承之前在台中銀行內壢分行附近，向綽號「阿皓」的不名男子買毒，檢察官考量李男在紙袋中夾了1份書信，寫明希望立委能協助破獲不法集團，顯然不是基於恐嚇目的，考量告訴人不提告，因此在恐嚇部分處分不起訴，但持有二級毒品是事實，因此依法提起公訴，並建請法院簡易判決處刑。

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