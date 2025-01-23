徐乃麟濱江年貨大街買水果被開單　休旅車「紅線違停」畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市濱江年貨大街人潮眾多，23日上午11時許，綜藝大哥徐乃麟(乃哥)因為違規停車，在大馬路上與警員「理論」，被民眾拍下來放上網路；警方表示，車輛因為違規停車，依照相關規定開單舉發。另外整個過程也被路口監視器錄下。

據悉，23日上午10時許，徐乃麟 與友人開著銀色休旅車前往北市濱江年貨大街，違規將車輛停放在紅線，警方接獲檢舉派人前往現場開單，因為當時休旅車上無人，警方依照規定逕行舉發，製單完成後放在擋風玻璃上。

▲綜藝大哥徐乃麟逛年貨大街買水果，違停被開單畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在開完單後，乃哥與其友人正巧走了出來，見到警方再開單，乃哥立刻上前理論，認為警方取締太嚴格，也質疑後方黃線停放的車輛沒有開單舉發，當場與警員在路邊「理論」，後來抱怨完後就接受罰單，並直接將車開走。

整個過程也被路口監視器拍下，當時休旅車違規停放在紅線，警方獲報到場開單，依照《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第1款「在禁止臨時停車處所停車」開罰，違規停車可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。

▲乃哥因違停被開單。（圖／翻攝自FB爆料公社二社）

有網友在臉書「爆料公社二社」貼出3張照片，只見2名員警與乃哥對話，貼文發出30分鐘，超過3千名網友點讚，留言狂酸「支持乃哥爆氣」、「違停就繳一繳吧，真小氣」、「不錄了不錄了，懂不懂敬老尊賢」。也有網友表示，「脾氣不好還不是你們惹的」、「這麼有錢，罰單繳不起」、「跟警察吵架真的不行」、「我年收入破千萬，但就是不想繳1200元」、「乃哥不要這樣，警察也只是公事公辦而已」。

另有網友指出，「沒有影片佐證不要亂帶風向啦」、「請用完整錄影片段，不然一堆只看表面，就一堆奇怪話語」。