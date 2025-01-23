勇奪全國科技創作競賽多項冠軍　展現「科技新都」實力

▲「2024 iSTEAM PowerTech青少年科技創作競賽，台南市展現台南深耕科技教育的厚實成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南科技教育再創佳績！「2024 iSTEAM PowerTech青少年科技創作競賽全國賽」，全國共有328支隊伍、超過1600名選手競技，台南市西港國中「科技創作2隊」、子龍國小「子龍機械團」雙獲偏鄉賽國中、國小組冠軍；新興國中「新興星光A」則榮獲全能賽國中組總積分冠軍，另有多校在單項競賽表現亮眼，展現台南深耕科技教育的厚實成果。

市長黃偉哲表示，台南以南科、沙崙雙引擎為核心，致力成為「科技新都」。本次競賽獲得佳績，顯示對科技教育扎根的重視與成果展現。學子們透過科技競賽實作及團隊挑戰，在思考力、問題解決力及創造力等面向都獲得成長，也為將來投身科技領域奠定基礎，鼓勵學子們持續學習創新科技，未來也能在國際舞台上一展長才。

教育局鄭新輝局長指出，科技競賽是學子展現創新思維、跨領域能力的重要平台。競賽不只是做出成品，更重要的是透過探索、嘗試過程，培養學生發現問題、解決問題的能力，並將所學應用在真實情境中。教育局整合市內8所科技中心推動科技教育展現成效，未來將持續透過教師增能、課程優化與校際交流，培育更多在科技領域具備國際競爭力的人才。

西港國中勇獲偏鄉賽國中組冠軍，指導教師黃新富表示，校內長期推動PowerTech、AI機器人等課程，重視學生實作並培養解決問題能力。參賽學生柳澄潔指出，參賽過程中最寶貴的體驗是學習到團隊合作、堅持不懈與提升臨場應變能力，也期待未來能在科技領域持續扎根深耕。

子龍國小在偏鄉賽國小組拿下冠軍，指導教師胡維軒指出，iSTEAM PowerTech結合仿生機器人實作課程，讓學生在製作過程中不僅培養濃厚興趣，也透過克服各種挑戰鍛鍊出更強大的團隊合作能力。參賽學生陳褓原表示，感謝老師假日的辛勤付出與不厭其煩的指導，讓子龍國小團隊贏得最高榮耀。

新興國中榮獲全能賽國中組總積分獎冠軍，校長鄭雅麗表示，新興國中身為台南市科技中心之一，不僅在機器人競賽、手擲機比賽及PowerTech比賽中成績亮眼，也持續透過教師增能課程提升科技教學品質。指導教師林彥佑、葉瀚隆強調，多年來的參賽經驗讓他們深刻體認科技素養的重要。學生們課餘持續練習、反覆修正，一舉奪得冠軍，老師們同感榮耀。

教育局補充，本項競賽已邁入第25屆，採「當天做、當天競賽」的方式，競賽主要分為觸控組、遙控組與光控組項目，觸控組設計機械獸，模仿生物的運動方式競賽；遙控組選手應用藍芽控制與物聯網概念，製作出運用紅外線偵測並排除障礙的自走車與手臂車；光控組選手製作軌道車與滑翔機，搭配手電筒發電完成比賽任務。