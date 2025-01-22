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中華郵政發行「12強棒球冠軍紀念郵票」　限量60萬套

▲▼中華郵政舉辦「世界12強棒球冠軍紀念郵票」發行典禮。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政舉辦「世界12強棒球冠軍紀念郵票」發行典禮。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華隊勇奪世界12強棒球錦標賽冠軍，寫下台灣棒球史新篇章，中華郵政今（22日）發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」，1套4枚共60萬套，球員陳冠宇、岳東華、潘傑楷、陳晨威及總教練曾豪駒等也現身，見證郵政公司用郵票記錄歷史一刻。

中華郵政今發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」，並舉辦發行典禮，上午10時開賣就吸引不少民眾排隊購買。

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中華郵政公司董事長王國材表示，紀念郵票將會放在中華郵政史冊裡面，將會永久流傳，台灣上一次拿到棒球冠軍是民國67年9月9日，青棒、青少棒和少棒奪三冠王，距離現在快50年歷史，中華隊再次拿下世界12強棒球錦標賽冠軍。

王國材指出，中華隊奪冠後，他立刻接獲行政院長卓榮泰要求發行紀念郵票，為紀念這次中華隊的非凡成就，郵政公司縮短作業時程在2個月內就發行紀念郵票1套4枚，共60萬套。

郵票圖案分別以「台灣英雄與冠軍獎盃」、「王牌投手群」、「最強團隊與MVP隊長」及「黃金教練團」等主題進行設計，並搭配WBSC世界12強棒球錦標賽標誌，面值皆為12元，象徵世界12強棒球錦標賽。

▲▼中華郵政舉辦「世界12強棒球冠軍紀念郵票」發行典禮。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政舉辦「世界12強棒球冠軍紀念郵票」發行典禮。（圖／記者李姿慧攝）

交通部長陳世凱表示，中華隊台灣英雄為台灣寫下歷史，中華郵政也把台灣英雄寫入歷史裡，在台灣得到世界棒球冠軍第一時刻，行政院長卓榮泰就交代中華郵政發行紀念郵票，他也聽到一個總教練曾豪駒的小故事，曾教練本來要退休，但「大隻雞慢啼」，台灣人精神不屈不撓，沒有在放棄的，因此就衝到世界冠軍。

行政院長卓榮泰則說，去年錦標賽那幾天，全國人民全神貫注在那顆球上面，充滿感動，唯獨得冠軍那一刻，他沒有看清楚那顆雙殺球是如何結束球賽，直到第二天各角度影片出現才知道。

卓榮泰說，不管哪個位子選手都要付出很多訓練，才能獲得這成果，他要謝謝中華隊讓國人同胞感受無限光榮和力量，無論哪個位置和工作，棒棒都可能打出全壘打，每個部會首長都可以打出全壘打，為國人做事。

球員和總教練今也現身紀念郵票發行典禮，陳冠宇表示，中華隊因為有全台人民支持，在球場才能夠有動力打好每場比賽，回台灣之後受到很多人注視，謝謝中華郵政將每一人都放在郵票上。

▲▼中華郵政舉辦「世界12強棒球冠軍紀念郵票」發行典禮。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政舉辦「世界12強棒球冠軍紀念郵票」發行典禮。（圖／記者李姿慧攝）

陳晨威則說，謝謝中華郵政發行紀念郵票，冠軍賽雖已經過兩個月，仍歷歷在目，看到郵票感動都湧上，盼民眾寄送郵票時可以再次看到中華隊的感動。

潘傑楷表示，謝謝中華郵政發行紀念郵票，讓他有機會出現在郵票上，也謝謝國人喜歡，讓中華隊歷史可以記錄下來，謝謝教練團名單上選了他，給他很大空間展現能力，也相信他，讓他在球場上表現。

總教練曾豪駒則說，這次奪冠感謝每位選手相信他們自己，把自己能力呈現出來，結合每個人的能力成就一個團隊，專注投入每個比賽細節，共同努力達成目標，很高興可以成為台灣的驕傲。

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