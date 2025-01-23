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快訊／北海道新千歲機場內「男子墜樓亡」！　倒臥航廈商場

記者王佩翊／編譯

日本北海道新千歲機場23日發生墜樓意外，有一名男子從航廈的4樓墜落天井，失去意識，送往醫院搶救後確認死亡。

根據HBC報導，北海道新千歲機場航廈23日上午有一名男子從4樓墜落，當時他從4樓電扶梯附近跳下。警方與消防人員表示，墜樓的是一名成年男性，而救護人員趕往現場時，他已經心肺功能停止，送往醫院搶救後被確認死亡。

內部人士指出，當時男子闖入航廈內的管制區域，因此遭到警察盤查訊問，沒想到他卻突然暴走，隨即從天井處一躍而下。現場商店的店員則表示，事發當時曾經聽到3名警察大喊阻止男子的聲音。

目前警方仍在調查事發當時的詳細情況以及男子的墜樓原因。

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