北市某國小音樂老師對小六生施暴　掐腕撞牆再搥肚害泌尿道出血

▲北市某國小李姓老師失控打學生遭判刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台北報導

北市某國小一名李姓音樂老師，因認為六年級學生小明（化名）干擾課堂秩序，便指派另名學生拿記載座號的紙條前往導師室取聯絡簿，準備註記小明狀況通知家長，小明立刻追出教室查看，便與該生起爭執，隨後李師與小明爆發肢體衝突，導致小明身體多處受傷，包括泌尿道出血等。士林地院審結，依成年人故意對少年犯傷害罪，處有期徒刑4月。

2021年4月21日上午，李師在音樂課上認為小明和其他學生干擾課堂秩序，指示一名學生拿著記載座號的紙條前往導師室取聯絡簿。小明懷疑自己的座號被記錄，隨即跟隨該學生至教室外查看，並與對方發生爭執。李師聽見爭吵聲後，到走廊查看，進而與小明發生肢體衝突。

根據小明的證詞，李師先抓住他的手腕，用指甲掐傷，隨後將他推向牆面，並多次撞擊其頭部和腹部，導致小明右前臂擦挫傷、左前臂挫傷、頭部外傷及下背部擦挫傷等。

案發當天下午，小明的母親接獲通知後，發現孩子身上多處傷痕，隨即拍照存證並帶其就醫。醫院診斷顯示，小明頭部外傷伴隨頭暈、噁心，下背部及骨盆擦挫傷，並有泌尿道出血的情形。趙母事後向警方報案，檢方調查後以傷害罪起訴李師。

法院審理期間，李師否認犯行，稱與小明發生肢體接觸是出於自衛，並主張是小明先攻擊。然而，法院綜合小明的傷勢照片、醫院診斷書，以及校方護理師與相關證人的證詞，認定李師有主動攻擊行為，造成學生多處傷害。

法官審酌李師身為教師，應以理性方式處理教學秩序問題，卻因情緒失控對學生施暴，不僅違背師道，還嚴重侵害學生的身體權利，且至今否認犯行，未與小明達成和解，構成成年人故意對少年犯傷害罪，依《兒童及少年福利與權益保障法》第112條加重其刑，判處有期徒刑4月。全案仍可上訴。