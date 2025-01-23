律師之子被巴頭「吃完青菜才能領魚排」　學校、老師判賠5萬

▲嘉義某國小教師涉及不當管教，經嘉義地院認定，校方賠償5萬元。（圖／記者翁伊森攝）

記者陸運陞／新北報導

嘉義市某國小爆發不當管教事件，一名老師被控拍打學生頭部、手臂，甚至在午休期間要求學生將課桌椅搬至走廊罰寫，職業是律師的學童家長得知後提告國家賠償。嘉義地院認定該師已涉不當管教、侵害學童人格權，判學校和老師要賠償孩子及家長5萬元，全案還可上訴。

家長指控，該老師因為學童上課不專心，多次用手拍學童頭、手臂，有同學目睹，使學童感到不堪，已侵害學童人格權；另一方面，老師也多次要求孩子於午休時間，將課桌椅搬到走廊罰寫作業，甚至還要兒子把青菜吃光才能領魚排，結果魚排已被其他孩子領光。

法官認定，該師確曾因學生在課堂上不夠專注，而直接在課堂上、同學面前，動手拍學生頭部及手臂。讓學生感到不堪，另一方面，而當學生未能即時完成作業及訂正時，該師也多次在午休期間要求學生獨自將課桌椅搬至走廊罰寫，刻意孤立學童及標籤化的管教，也造成學生自尊心受創，已違反平等原則、比例原則及合理原則，屬不當管教。

法官審酌原告之身分、地位、經濟能力、侵害情狀、原告遭權利侵害之次數非單一，被告為國民教育專責學校，其所屬教師未能專業施教以保障原告權益等一切情狀，判決學校和老師應賠償孩子及家長5萬元之精神慰撫金，全案仍可上訴。

針對官司勝訴，律師家長表示，將補足20萬元捐給家扶中心，並強調「謝謝各界關心，也喚起大家就師對生霸凌議題的關注，在學校裡面，其他的教師、家長，在兒童欠缺識別能力的情況下，如果發現有霸凌情形，都應該通報介入處理，不應該認為事不關己。」