　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

律師之子被巴頭「吃完青菜才能領魚排」　學校、老師判賠5萬

▲▼嘉義地院,地方法院,地檢署,法官。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義某國小教師涉及不當管教，經嘉義地院認定，校方賠償5萬元。（圖／記者翁伊森攝）

記者陸運陞／新北報導

嘉義市某國小爆發不當管教事件，一名老師被控拍打學生頭部、手臂，甚至在午休期間要求學生將課桌椅搬至走廊罰寫，職業是律師的學童家長得知後提告國家賠償。嘉義地院認定該師已涉不當管教、侵害學童人格權，判學校和老師要賠償孩子及家長5萬元，全案還可上訴。

家長指控，該老師因為學童上課不專心，多次用手拍學童頭、手臂，有同學目睹，使學童感到不堪，已侵害學童人格權；另一方面，老師也多次要求孩子於午休時間，將課桌椅搬到走廊罰寫作業，甚至還要兒子把青菜吃光才能領魚排，結果魚排已被其他孩子領光。

法官認定，該師確曾因學生在課堂上不夠專注，而直接在課堂上、同學面前，動手拍學生頭部及手臂。讓學生感到不堪，另一方面，而當學生未能即時完成作業及訂正時，該師也多次在午休期間要求學生獨自將課桌椅搬至走廊罰寫，刻意孤立學童及標籤化的管教，也造成學生自尊心受創，已違反平等原則、比例原則及合理原則，屬不當管教。

法官審酌原告之身分、地位、經濟能力、侵害情狀、原告遭權利侵害之次數非單一，被告為國民教育專責學校，其所屬教師未能專業施教以保障原告權益等一切情狀，判決學校和老師應賠償孩子及家長5萬元之精神慰撫金，全案仍可上訴。

針對官司勝訴，律師家長表示，將補足20萬元捐給家扶中心，並強調「謝謝各界關心，也喚起大家就師對生霸凌議題的關注，在學校裡面，其他的教師、家長，在兒童欠缺識別能力的情況下，如果發現有霸凌情形，都應該通報介入處理，不應該認為事不關己。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李千娜罕見脫了！　「內衣外露」網驚：原來有料
文化預算大砍！　李遠激動哽咽：在野黨下毒手
春節適用！入境通關免稅酒門檻提高至1.5公升
劉寶傑掰了18年《關鍵時刻》！　請辭內幕曝光
快訊／小龍女32人名單發布　Yuri、菲菲加盟！
快訊／5億高中生夏男確定入獄！　賴母發聲：感謝法官還公道
南港LaLaport 3／20開幕！　7層樓、300家店吃好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小3童興奮去郊遊！安親班前苦等3hrs急哭　竟是他記錯時間

快訊／鈕承澤抵北檢報到！戴墨鏡燦笑揮手　將受「保護管束」

桃園驚悚車禍！男駕駛追撞拖板車畫面曝　車頭全毀傷重不治

快訊／5億高中生案夏男確定入獄！賴母發聲：感謝法官還公道

過年前出海遇大浪翻覆！雲林漁民受困膠筏上　海巡驚險救回

無法開桌的團圓飯！彰化惡火2死2命危　阿公悲：年菜都準備好了

律師之子被巴頭「吃完青菜才能領魚排」　學校、老師判賠5萬

雲林警連破3槍毒案！鳴槍攻堅摩鐵逮2嫌　他跳窗想逃秒被壓制

徐乃麟嚴重違停「車險被拖走」　警2mins完成執法現場過程曝

9天連假來了！高雄警1／24起酒駕大執法　動員17分局400警投入

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

鍾國又遭車太鉉造謠「年底當阿公」　難得請客...大家亂買害他噴2700元XD

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

小3童興奮去郊遊！安親班前苦等3hrs急哭　竟是他記錯時間

快訊／鈕承澤抵北檢報到！戴墨鏡燦笑揮手　將受「保護管束」

桃園驚悚車禍！男駕駛追撞拖板車畫面曝　車頭全毀傷重不治

快訊／5億高中生案夏男確定入獄！賴母發聲：感謝法官還公道

過年前出海遇大浪翻覆！雲林漁民受困膠筏上　海巡驚險救回

無法開桌的團圓飯！彰化惡火2死2命危　阿公悲：年菜都準備好了

律師之子被巴頭「吃完青菜才能領魚排」　學校、老師判賠5萬

雲林警連破3槍毒案！鳴槍攻堅摩鐵逮2嫌　他跳窗想逃秒被壓制

徐乃麟嚴重違停「車險被拖走」　警2mins完成執法現場過程曝

9天連假來了！高雄警1／24起酒駕大執法　動員17分局400警投入

俄羅斯士兵「從屍袋爬出來」！走出太平間　警衛當場嚇暈

證交所對冠軍違反內部控制規定，處以20萬元違約金

邱鋒澤被粉絲抱怨敷衍「連婁峻碩也挨罵」！　發文道歉：上廁所不是藉口

慘！林書豪驚傳後大腿拉傷　確定進入球隊每日觀察名單

林右昌批藍白聯手刪凍預算　怒罵：荒腔走板！辜負民意期待

爆「手語翻譯」早已決標履約中　徐巧芯：3兆預算出不起71萬？

陳維祥冬盟挫折中找到轉機　春訓期待強化應變能力

柯佳嬿被問「坤達是媽寶嗎」全說了！　劉以豪大尺度自爆尿尿姿勢

德國幼兒園出遊遇襲！瘋男公園「揮刀亂砍」2死3傷　2歲童當場死

年俗「送神日」　西螺福興宮鐘鼓齊鳴封籤送神

鄧紫棋自彈自唱〈唯一〉

社會熱門新聞

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

即／鈕承澤笑容滿面步出監獄：最想回家陪媽媽

快訊／服刑1151天！鈕承澤假釋出獄了

快訊／高雄16F大樓清晨火警！　住戶一度受困

即／台中48歲女子19樓墜下慘死

快訊／彰化清晨惡火困1家5口　2大2小無呼吸心跳

即／林秉樞病危！父忍痛簽下放棄急救

徐乃麟買水果被開單　紅線違停畫面曝

砸死女友塞塑膠桶　男載她6歲女兒挖洞埋屍

徐乃麟違停紅線遭罰　怨警「太嚴格」還想拖人下水

國防部驗收玩假的！業者竟靠假文件拿下炸藥標案

更多熱門

相關新聞

震不停「餘震破70起」　氣象署：還會持續1到2周

震不停「餘震破70起」　氣象署：還會持續1到2周

嘉義大埔昨(21)發生芮氏規模6.4地震後仍震不停，迄今已破70起，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，嘉義大埔地震屬中大型地震事件，會透過餘震釋放能量，判斷持續1到2周仍有餘震。

地震前爆「詭異地震光」！　專家曝原因：氣候變遷恐也有影響

地震前爆「詭異地震光」！　專家曝原因：氣候變遷恐也有影響

嘉義6.4地震釀44傷　能量同2顆原子彈

嘉義6.4地震釀44傷　能量同2顆原子彈

中華郵政祭地震受災戶關懷措施　房貸戶小額貸款最高50萬

中華郵政祭地震受災戶關懷措施　房貸戶小額貸款最高50萬

快訊／嘉義小貨車與機車碰撞！母嬰雙亡

快訊／嘉義小貨車與機車碰撞！母嬰雙亡

關鍵字：

嘉義國小霸凌

讀者迴響

熱門新聞

徐乃麟FB開戰！

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

徐乃麟違停路邊開戰2警員

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

獨／重燃棒球夢！楊岱均擔任原鄉少棒教練

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

徐乃麟違停與2警開戰　他直擊「最後強勢開單」

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面