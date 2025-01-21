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監察院：柯文哲政治獻金案調查到收尾階段　預算大砍影響結案

▲▼監察院秘書長李俊俋 國家人權委員會副主委王幼玲 記者會 業務費遭刪減相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察院秘書長李俊俋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院業務費遭大砍96%，監察院今（21日）召開記者會指出，將嚴重危害監察院業務執行，更特別提到目前調查中、前民眾黨主席柯文哲相關的北士科案、台智光案及魚果菜市場案，都將因預算大砍難以續查。對於是否認為民眾黨政治報復？監察院秘書長李俊俋回應，柯文哲政治獻金案已經快到收尾階段，當事人回應也終於回來，今年預算是這樣砍，政治獻金案能不能結案？不曉得。如果在野黨是想政治報復，他們也許真的達到目的，希望不是。

監察院強調，另有第259案，全數減列一般行政業務費用等共計9,037萬6千元，因一般行政係維持機關基本運作經費，包含水電費、通訊費、物品、租金、古蹟及廳舍檢修及養護、設備及設施養護費、陽光四法資訊系統服務費等基本維運經費，勢必造成監察院之憲政職責、公職人員財產及政治獻金等申報、裁處等業務執行，全面停擺。

監察院指出，今年將進行113年總統及立法委員選舉政治獻金查核作業，在野黨雖宣稱未刪減財產申報業務經費，但將一般行政費用、資訊系統服務費等預算大幅刪減，而讓作業系統停擺；另調查巡察業務費用全數遭刪除，將影響目前監察院現正調查之光電案、食品安全案、交通安全案等關乎國計民生的案子，因預算遭砍，而有窒礙難行之處，進而嚴重影響民生健康安全。而且，監察院目前進行調查中的北士科案、台智光案及魚果菜市場案等，都將因此次預算大幅遭砍，而難以繼續調查。

有媒體詢問，是否認為民眾黨政治報復？李俊俋表示，監察院手上案子很多，從這會期預算審查開始，已經不是第一次去立法院，有詢答、審查、不斷說明，到底是不是政治報復並不曉得，要問他們，但監察院手邊案子就有這麼多，柯文哲政治獻金案已經快到收尾階段，當事人回應也終於回來，今年預算是這樣砍，政治獻金案能不能結案？不曉得。

李俊俋指出，手中正在調查的案子根據監察法不能對外說明，在野黨是不是考慮這些案都別再查了？去年開始造成軒然大波的京華城案正是監察院去年一月公布的調查報告，北檢也是依此做後續司法調查，如果在野黨目的如此，他們也許真的達到目的，希望不是，這嚴重影響憲法賦予監察院職權。

李俊俋強調，柯文哲的案子不是只有京華城，北士科、台智光、漁果市場是只有柯文哲還是有其他公務人員，這都是監察院查核範圍。

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