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陸「跑最快的市長」被查落馬　全馬「精英級」成績3小時37分31秒

▲昆明市長劉佳晨涉嚴重違紀違法遭帶走調查。（圖／翻攝微博）

▲昆明市長劉佳晨涉嚴重違紀違法遭帶走調查。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

53歲的昆明市長劉佳晨在2024年12月底參加「昆明馬」，以3小時37分31秒的成績刷新個人最佳成績，在跑友圈被稱為「跑得最快的市長」。然而，劉佳晨昨（21）日卻傳出涉嫌違紀違法在任上被帶走調查，外界也認為，「這次跑不掉了！」

▲昆明市長劉佳晨涉嚴重違紀違法遭帶走調查。（圖／翻攝微博）

《魯中晨報》報導，2025年1月21日，據雲南省紀委監委消息，雲南省昆明市委副書記、市長劉佳晨涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。

公開資訊顯示，劉佳晨，1972年3月出生，河北豐南人，畢業於清華大學自動化系過程自動化和自動檢測專業，後攻讀清華大學核能技術設計研究院反應堆工程與反應堆安全專業碩士研究生。1998年，劉佳晨赴美繼續攻讀工業工程專業碩士、博士研究生，畢業後任美國霍尼韋爾公司軟體工程師。

劉佳晨在2003年成為「海歸派」，仕途陞遷十分順利，幾乎是兩年往上爬一層，曾任大連信息產業局副局長，共青團大連市委書記、黨組書記，大連市中山區區長，共青團中央統戰部副部長，後升為部長。

直至2016年3月，劉佳晨空降雲南，先後擔任麗江市委副書記、統戰部部長、宣傳部部長、雲南國土資源廳廳長、自然資源廳廳長。劉佳晨在2021年正式成為昆明市市長，直至任上被查。

劉佳晨被帶走前還多次公開露面，不僅剛參加完昆明十五屆人大五次會議，1月15日也主持召開昆明市政府第39次常務會議。值得注意的是，昆明近年已有多位前市長落馬，曾在2007年至2012年擔任市長的張祖林於2024年3月被查，2016年至2020年擔任市長的王喜良於2024年4月被查。

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