林姿妙遭停職提行政訴訟　北高行駁回「未說明可疑來源財產」

▲林姿妙因犯財產來源不明罪一審判刑有罪遭停職，她不服提出訴願及行政訴訟，聲請停止處分。（圖／記者游芳男攝）

記者劉人豪／台北報導

宜蘭縣長林姿妙涉犯貪案，一審遭宜蘭地方法院依圖利、財產來源不明、特殊洗錢等3罪，判處有期徒刑12年6個月。內政部依《地方制度法》規定，一審因財產來源不明判決有罪，應停止其職務，林姿妙不服向行政院提出訴願，同時也向台北高等行政法院提告打出行政訴訟，聲請停止執行停職處分。台北高等行政法院認為，請求行政法院為行政處分審查，必須是情況緊急，且未據實說明其可疑來源之財產，如停止原處分執行，於公益有重大影響，聲請因於法不合，應予駁回。

宜蘭縣長林姿妙因涉犯貪污治罪條例圖利罪，處有期徒刑7年、褫奪公權6年；犯特殊洗錢罪，處有期徒刑3年6月；犯貪污治罪條例公務員財產來源不明罪，處有期徒刑2年6月、褫奪公權2年，合併執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。

內政部表示，依《地方制度法》第78條第1項規定，縣長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，應停止其職務；除了圖利罪要到二審才停職，其餘一審判決有罪就須停職。依《地方制度法》規定，林姿妙因一審因財產來源不明判決有罪，去年12月31日起被內政部停止縣長職務，並由副縣長林茂盛代理縣長職務。

▲林姿妙一審宣判後步出法庭，再度喊冤「我沒有做壞事」。（圖／記者陳以昇攝）

林姿妙針對因財產來源不明罪一審判決停職的爭議，向行政院提出訴願，同時也向台北高等行政法院提出行政訴訟。林姿妙在申請書指出，88年地方制度法立法時，僅觸犯貪污治罪條例第4條至第6條須停職，第6條之1的財產來源不明罪是98年貪污治罪條例修法時所新增。其中，財產來源不明罪的刑度遠低於圖利罪（財產來源不明罪法定刑度為5年以下；圖利罪法定刑度為5年以上），既然法定刑度較重的圖利罪皆須第二審判處有期徒刑才停職，法定刑度較輕的財產來源不明罪，其法律效果不應比圖利罪還重。

此外，林姿妙強調，停職處分的適用法規明顯錯誤，其合法性顯有疑義，此案處分繼續執行會對她及民主政治造成公益損害，有停止執行的急迫必要性，因此申請原處分於訴願及行政訴訟程序終結前，應停止執行，維護她的權利。

台北高等行政法院指出，請求行政法院為行政處分審查，故必須是情況緊急，非即時由行政法院予以處理，即難以救濟之情形，否則應認欠缺保護之必要而駁回其聲請；且判決內容所述林姿妙借用、租用毫無信賴關係之人金融機構帳戶收受及持有不明款項，以掩飾、隱匿無合理來源且與收入顯不相當款項之來源、去向及所在，金流高達3250萬元，未據實說明其可疑來源之財產總額高達800萬元等節，暫時性停止地方首長職務之執行，應屬適當，如停止原處分之執行，明顯於公益有重大影響，難認符合停止執行之要件，聲請人之聲請，因於法不合，自應予駁回。可抗告。