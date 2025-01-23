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把台灣送上談判桌？　陸「國師」鄭永年：中美可推「第四公報」

▲香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年。（圖／CFP）

▲香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

川普重返白宮，為美中台關係帶來新變數。香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院長鄭永年表示，川普精於談判且具有交易空間，中美可通過談判及交易，就台海問題達成新的共識、達成「第四公報」。

鄭永年是大陸知名經濟學家，因曾現身於大陸國家主席習近平召開的座談會，而被視為北京中央智囊，更被稱為習近平的「國師」，因此他的言論常受到關注。

鄭永年近日在隸屬於香港中文大學（深圳）的微信公眾號「大灣區評論」發表文章，談論「川普2.0」並預測未來中美關係將迎來的機遇與風險。

鄭永年稱，川普執政，「台灣問題」或將迎來新的改善契機，因為川普的個人特質，在於他是一位精於談判且思想靈活多變的領導者。這意味著，川普在處理國際關係時，並不拘泥於固定的意識形態框架，而是更加注重實用主義，擅長在複雜的國際棋局中尋找可以交易的空間。

鄭永年續指，川普對於「民主同盟」關係持有較為不屑的態度，並不一味強調傳統盟友的「共同利益」，而是更加看重如何通過這些關係來最大化美國的國家利益。

在這樣的背景下，鄭永年認為，中美可通過談判以及交易，就「台灣問題」達成新的共識，即所謂的「第四公報」。

鄭永年提到，這一公報的核心內容，將標誌著美國在「台灣問題」上的立場從過去的模糊或默許「台獨」轉向明確反對「台獨」，從而為兩岸關係的和平發展創造更為有利的外部環境。

鄭永年說，川普政府的這種轉變，雖然基於他的獨特交易式外交風格，但無疑也為緩解地區緊張局勢、促進中美關係的穩定與發展提供了新的契機。

不過，川普上台也可能為台海帶來衝突風險。鄭永年指出，在此議題上，儘管「戰略模糊」政策在過去給予了美國斡旋的空間，但也加劇了與中國的矛盾。川普新政府可能會考慮制定更激進的政策在「台灣問題」來「敲詐」中國以實現美國在「台灣問題」上或者其它問題上的目的。

鄭永年接著說，和以往一樣，美國可能會明確支持台灣的獨立性或增強台灣的防衛能力。尤其需要考慮到，川普政府內部存在很強大的反中力量，他們可能會「挾持」川普的政策。

鄭永年稱，「台灣問題」是中國核心利益中的核心，川普新政府一旦激進地改變美國的台灣政策，配合推動「台獨」，「那麼或將台海局勢推向戰爭的邊緣」。

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