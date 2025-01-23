馬斯克唱衰川普「美國AI基建」計畫　OpenAI執行長批：你錯了

▲特斯拉創辦人馬斯克唱衰川普Stargate計畫。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布組建一個名為「Stargate」的聯合企業，計畫在美國建設人工智慧（AI）基礎設施，總投資額高達5000億美元，但號稱「第一夥伴」的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）卻大潑冷水，「他們其實沒有這筆錢。」 OpenAI執行長則反擊稱，馬斯克說法並不對。

綜合外媒報導，川普21日宣布將組建一個名為「Stargate」的聯合企業，由OpenAI、軟銀（SoftBank）及甲骨文（Oracle）、阿聯酋的AI投資公司MGX共同打造，計畫在美國建設人工智慧AI基礎設施，總投資額高達5000億美元（約台幣16.3兆元）。

▲OpenAI執行長奧特曼、甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）與軟銀執行長孫正義（圖右至左）出席川普Stargate聯合企業計劃記者會。（圖／路透）



不過，馬斯克隨即在社群網站X發文大潑冷水，「他們其實沒有這筆錢，軟銀實際上掌握的資金不到100億美元，我有可靠消息證明這一點。」

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）也反擊稱，馬斯克說法不對，「錯了，你其實很清楚這一點，要不要來看看第一個正在建設中的地點？這對國家非常有利，我知道，對國家有利的事情未必總是對你的公司有利，但我希望你在新的角色中會更多地以美國為先。」

川普先前在記者會上表示，在Stargate聯合企業計畫中，各個公司將在計畫初期投入總計1000億美元的資金，並計劃在未來幾年內將投資額提高至5000億美元，但參與計畫的公司尚未公開披露資金的具體分配方式。

消息人士透露，根據軟銀最新的財報，其帳面現金達到243億美元，並且願意承擔更多債務來資助這一計畫，還能獲得更多資本來源。

此外，消息人士還指出，MGX擁有1000億美元的資本承諾，甲骨文的帳面現金為110億美元，而OpenAI最近宣布通過最新一輪風險投資籌集了超過100億美元的資金。

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