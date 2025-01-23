　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

反制川普「收回運河」言論　巴拿馬總統警告：不可違反國際法

▲▼巴拿馬運河。（圖／路透）

▲美國總統川普揚言收回巴拿馬運河。（圖／路透）

文／中央社記者李登文瓜地馬拉市22日專電

巴拿馬政府致函聯合國，投訴美國總統川普揚言收回巴拿馬運河，巴拿馬總統總統穆里諾（Jose Raul Mulino）也公開警告川普不可違反國際法，因為「運河主權屬於巴拿馬」。

巴拿馬總統總統穆里諾在出席瑞士達沃斯舉辦的「世界經濟論壇」（WEF）中表示，美國總統川普提出「收回運河」的想法，明顯違反國際法。他再次重申，「運河是巴拿馬的，將永遠是巴拿馬的」，巴拿馬拒絕對運河設施做出任何讓步。

穆里諾強調，巴拿馬運河「既不是美國的禮物，也不是讓渡」，而是完全屬於巴拿馬的資產。他也表示美國是「盟友和朋友」，但川普的立場，已經讓兩國之間出現新的外交摩擦。

▲▼ 巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）。（圖／路透）

▲巴拿馬總統穆里諾公開警告川普不可違反國際法。（圖／路透）

而就法律層面來說，穆里諾堅持巴拿馬是一個尊重國際社會和憲法的民主國家，並且遵守國際法的規範。因此沒有人可以「肆無忌憚」在國際法的框架內，試圖繞過法律，因為這些動作都是不可行的。

他也反擊川普聲稱中國實際上控制巴拿馬運河的言論，因為美國才是巴拿馬運河設施的「主要使用者」。

儘管穆里諾強力回擊川普的言論，不過他也喊話希望這場危機能轉化為契機，例如在「移民問題」等其他領域強化和美國合作機會。穆里諾指出，自從他上任以來，已經採取多項措施，減少進入巴拿馬的非法移民流量。截至2025年年初，非法入境人數相比去年同期降低了42%。

以從哥倫比亞入境巴拿馬的非法移民人數而言，穆利諾強調2025年開始到現在，大約只有1300人，而去年同期每天入境的人數就高達1200人。這些移民將巴拿馬視為通往北美的中轉站，穆里諾因此表示「美國的南部邊界並不是墨西哥，而是巴拿馬」，希望美國重視巴拿馬在移民問題上的努力。

而中國此時也插上一腳，中國外交部發言人毛寧在記者會表示，「巴拿馬的主權和獨立不容談判」，也強調中方沒有參與巴拿馬運河的管理和運營，也從未干涉巴拿馬事務，尊重巴拿馬對運河的主權。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／鈕承澤笑容滿面　手拿小盆栽喊：回家陪媽媽
觀禮距川普僅25公尺！　韓國瑜談訪美成果是「爆大紅盤」
快訊／父子雙亡...娃娃車接3歲童上學才知他喪命　老師嚇傻
快訊／服刑1151天！鈕承澤出獄了　雙手合十走出
控李麗珍3人行畸戀！　「爆料元配」44歲中風逝…染毒出書抖床
快訊／西濱27歲騎士撞拖板車「人卡機車」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本福島縣會津5.2地震！　氣象廳：1周後恐有同強度地震

反制川普「收回運河」言論　巴拿馬總統警告：不可違反國際法

馬斯克唱衰川普「美國AI基建」計畫　OpenAI執行長批：你錯了

川普增派1500名軍人至美墨邊境　解決非法移民問題

洛杉磯再爆野火！　新火場「2小時燒掉2／3個內湖」恐怖景象曝

援俄北韓軍人3個月近40%傷亡　知情官員曝：約1000人戰死

美71歲老婦參與國會暴動　自認有罪「拒絕川普赦免」

川普「AI計畫」激勵！美股收紅130點　台積電漲2.06％

川普要普丁二選一　結束俄烏戰爭或面臨關稅制裁

哈利王子與小報纏訟多年終和解　新聞集團賠錢道歉

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

【妳回家算了XD】車禍夫請老婆扶起床卻放屁　她笑翻一巴掌打到他傷口

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

柯爸病危！柯文哲探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

#台南 17人橋下圍帆布聚賭！ 警扮釣客破 #極簡風 賭場

日本福島縣會津5.2地震！　氣象廳：1周後恐有同強度地震

反制川普「收回運河」言論　巴拿馬總統警告：不可違反國際法

馬斯克唱衰川普「美國AI基建」計畫　OpenAI執行長批：你錯了

川普增派1500名軍人至美墨邊境　解決非法移民問題

洛杉磯再爆野火！　新火場「2小時燒掉2／3個內湖」恐怖景象曝

援俄北韓軍人3個月近40%傷亡　知情官員曝：約1000人戰死

美71歲老婦參與國會暴動　自認有罪「拒絕川普赦免」

川普「AI計畫」激勵！美股收紅130點　台積電漲2.06％

川普要普丁二選一　結束俄烏戰爭或面臨關稅制裁

哈利王子與小報纏訟多年終和解　新聞集團賠錢道歉

超巨堅果驚艷登場！KING堅果掀起健康送禮新風潮

長虹＆聖得福攜手打造大直新地標！「TOP31」奢華雙塔重新定義城市美學

皮薄餡香易爆汁！早上開到半夜人潮不停歇　中原夜市手工鮮肉湯包

日本福島縣會津5.2地震！　氣象廳：1周後恐有同強度地震

屏東內埔10大易肇事路口　屏科大前4處上榜...警加強勤務作為

藝文界抗議刪預算！業界人士「逆風挺刪了」：養出啃老族巨嬰

震驚！洋基傳奇李維拉夫婦遭控掩蓋教會性侵案　受害者少女提告

快訊／鈕承澤笑容滿面步出監獄　手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

除夕到初一極冷　春節4高山有望降雪

過年溫馨滿滿　台南市尋人高手再助離散31年母女團聚

【妳回家算了XD】車禍夫請老婆扶起床卻放屁　她笑翻一巴掌打到他傷口

國際熱門新聞

兒遭發狂熊咬死　爸想要收屍也被殺

職業小三勾引5000人分享大數據　揭「最易出軌5大職業」

長野車站前隨機刺人1死2傷！兇手仍在逃

即／日本長野車站3人遭砍1命危　兇手持刀跑了

川普要普丁二選一　結束戰爭或關稅制裁

超市買東西「隨手1動作」超自私

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

中國公民阿富汗遇害　伊斯蘭國坦承殺人

日本岐阜多處「發現動物頭顱」　花圃傳惡臭

韓公調處3度強制拘提尹錫悅失敗

川普「AI計畫」激勵美股收紅130點　台積電漲2.06％

3寶媽更新駕照才知自己「已故」　背後竟是殯儀館搞烏龍

哈利王子與小報和解　新聞集團賠錢道歉

青年跳15公尺瀑布溺斃　遺體5天後才撈到

更多熱門

相關新聞

馬斯克唱衰川普AI計畫　OpenAI執行長反擊

馬斯克唱衰川普AI計畫　OpenAI執行長反擊

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布組建一個名為「Stargate」的聯合企業，計畫在美國建設人工智慧（AI）基礎設施，總投資額高達5000億美元，但號稱「第一夥伴」的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）卻大潑冷水，「他們其實沒有這筆錢。」 OpenAI執行長則反擊稱，馬斯克說法並不對。

川普增派1500名軍人至美墨邊境

川普增派1500名軍人至美墨邊境

洛杉磯再爆野火　2小時「燒掉2／3個內湖」

洛杉磯再爆野火　2小時「燒掉2／3個內湖」

71歲老婦參與國會暴動　自認有罪拒川普赦免

71歲老婦參與國會暴動　自認有罪拒川普赦免

朝鮮半島「兩韓」體感冷熱不同　海峽兩岸「兩韓」吹不一樣的風

朝鮮半島「兩韓」體感冷熱不同　海峽兩岸「兩韓」吹不一樣的風

關鍵字：

川普巴拿馬國際法巴拿馬運河北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

快訊／高雄16F大樓清晨火警！　住戶一度受困

「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

全台有雨「下最大」地區曝　入冬最強冷空氣過年到

過年習俗禁忌一次看　今天就有事要做

快訊／彰化清晨惡火困1家5口　2大2小無呼吸心跳

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭

兒遭發狂熊咬死　爸想要收屍也被殺

緯來耳機妹爆紅！本人IG曝光

林珍羽不菸罹肺腺癌！醫示警8症狀快就醫

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面