　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

列民眾黨主席必備3特質　蔡壁如喊話：結合柯、盧市政經驗帶領大家

▲▼ 前立委蔡壁如。（圖／《豈有此呂》）

▲前立委蔡壁如。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

民眾黨黨主席選舉如火如荼，由代理主席黃國昌對上前立委蔡壁如，預計在2月8日和2月14日舉辦2場政見發表會、2月15日補選。對此，蔡壁如今（23日）談到「民眾黨此刻需要什麼樣的黨主席」，她列出3大特質，第一《以團結為核心、拒絕親痛仇快》、第二《超越藍綠對立、以理性務實為精神》、第三《注重深耕基層、走向未來》。她也承諾，無論挑戰多大，都會全力以赴，帶領民眾黨迎接每場戰役，目標不僅贏得選舉，更是為台灣創造更美好的未來。

蔡壁如今早以「台灣民眾黨此刻需要什麼樣的黨主席？」為題發文，她表示，各位民眾黨的夥伴、支持者，以及所有關心台灣未來的朋友們，在當前這個關鍵時刻，台灣民眾黨需要一個能超越困境、引領改革的領導者。一個能夠團結內部、凝聚基層，並帶領我們迎接未來挑戰的領袖。

蔡壁如認為，新任的黨主席應具備有下列三大特質，第一《以團結為核心、拒絕親痛仇快》。首先，民眾黨最不需要的，就是「親痛仇快」的分裂與內耗，黨內的每一位從政同志，都是寶貴資產，作為領導者的責任就是要善用每一個人的專長，將他們放在最適合的位置，發揮最大的效能，協助民眾黨更多公職席次。

蔡壁如說，民眾黨的支持基石來自於基層民眾，而領導幹部則是支撐黨運行的骨幹。如果骨幹歪斜，整個黨的根基就會動搖。作為黨的領導者，她將堅持以團結的力量，讓民眾黨的每一位成員都能找到自己的角色，攜手共創更大的價值。

蔡壁如指出，第二《超越藍綠對立、以理性與務實為精神》。台灣民眾黨的政治光譜定位非常清楚，民眾黨是超越藍綠對立的第三勢力政黨，核心精神是理性問政、科學務實，而這也正是他們能贏得人民信任的關鍵。

蔡壁如再說，領導者應該具備海納百川的胸襟，廣納建言，並能以民主精神作為核心價值，剛愎自用只會削弱團隊的力量，唯有傾聽與包容，才能讓民眾黨的光芒持續閃耀。

蔡壁如再指，第三《注重深耕基層、一步一腳印走向未來》。政黨的發展沒有捷徑，更沒有巧門，自己深信，唯有一步一腳印，深入基層，才能讓民眾黨的根基更加穩固，自己在台北與台中市政工作經歷與耕耘地方的經驗，讓她明白，只有熱忱與真誠，才能與民眾建立深厚的連結。

接著，蔡壁如承諾，將以自己的經驗為基礎，結合柯文哲醫師、盧秀燕市長的市政治理經驗，帶領民眾黨在全台深耕，讓民眾黨的理念與價值觸及每一位基層支持者，並且透過這樣的努力，為2026年的地方選舉奠定勝利的基礎。

蔡壁如喊話，迎接挑戰，邁向2026，2026年的選舉是民眾黨的一大考驗，但同時也是展現實力的最佳機會，她將帶領民眾黨，以穩健的步伐與堅定的信念，為台灣的未來奮鬥。

最後，蔡壁如強調，自己向大家承諾，無論挑戰有多大，都會全力以赴，帶領民眾黨迎接未來的每一場戰役，他們的目標不僅是贏得選舉，更是為台灣創造一個更美好的未來。

▼蔡壁如、黃國昌。（圖／資料照）

▲▼蔡壁如、黃國昌。（圖／資料照）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
下令槍殺4名索馬利亞海盜！高雄籍漁船大陸船長重判26年定讞
徐乃麟違停紅線「遭檢舉」開罰　怨警「太嚴格」還想拖人下水
施景中遭指綠營側翼稱「錯愕」　陳菁徽怒嗆：就是名副其實的造謠
快訊／高雄某派出所槍響！所長清槍走火記一大過
快訊／中居正廣宣布引退！　經紀公司跟著關閉…性醜聞害慘電視台
快訊／違停遭開罰　徐乃麟回應了
賴清德公布憲訴法　批示：破壞政府體制宜聲請憲法法庭裁判
手抱盆栽「出芋新生」！鈕承澤假釋第一站去這裡
過年玩命拍法？　陸年輕人用「爆竹炸麵粉」…秒炸出5m蘑菇雲
快訊／徐乃麟違停與2警開戰　他直擊「最後強勢開單」！
轟賴政府帶頭造謠！國民黨團赴警局告發「5部會」違反《社維法》

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批賴清德「直接下條子」給憲法法庭審判長　黃國昌：破壞國家體制

韓國瑜率團訪華府2大智庫！　閉門會議「3大共識」曝光

施景中遭指綠營側翼稱「錯愕」　陳菁徽怒嗆：就是名副其實的造謠仔

主管涉收賄助黑道承包工程　監察院糾正台電

喊話側翼別搞罷免！　徐巧芯委屈：有不滿下次不要投給我就好

推「壯世代」被質疑未利益迴避　吳春城：沒利益！註冊商標是職志

賴清德公布憲訴法　批示：破壞政府體制宜聲請憲法法庭裁判

賴清德公布憲訴法　民進黨團今提暫時處分、釋憲

綠擬提《憲訴法》暫時處分　國民黨團：沒違憲問題是在怕什麼？

列藍白立委總預算案「9大笑話」　周玉蔻籲：大罷免救台灣

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

【妳回家算了XD】車禍夫請老婆扶起床卻放屁　她笑翻一巴掌打到他傷口

柯爸病危！柯文哲探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

批賴清德「直接下條子」給憲法法庭審判長　黃國昌：破壞國家體制

韓國瑜率團訪華府2大智庫！　閉門會議「3大共識」曝光

施景中遭指綠營側翼稱「錯愕」　陳菁徽怒嗆：就是名副其實的造謠仔

主管涉收賄助黑道承包工程　監察院糾正台電

喊話側翼別搞罷免！　徐巧芯委屈：有不滿下次不要投給我就好

推「壯世代」被質疑未利益迴避　吳春城：沒利益！註冊商標是職志

賴清德公布憲訴法　批示：破壞政府體制宜聲請憲法法庭裁判

賴清德公布憲訴法　民進黨團今提暫時處分、釋憲

綠擬提《憲訴法》暫時處分　國民黨團：沒違憲問題是在怕什麼？

列藍白立委總預算案「9大笑話」　周玉蔻籲：大罷免救台灣

直擊／台北電玩展首日人潮爆　最塞攤位出爐⋯玩家搶虛寶狂吶喊

打麻將也有風水禁忌！「各方位」招財小技巧讓你胡到手軟

將大地染成浪漫金黃色！大溪落羽松達到最美狀態　水面倒影太夢幻

最低每度5.8元起！EVOASIS推春節充電優惠、新制度加快充電效率

損國家形象！成人展爆「禁止在政府場館舉辦」　米砂開罵：太無理

批賴清德「直接下條子」給憲法法庭審判長　黃國昌：破壞國家體制

摩斯春節+開工優惠一次看！抹茶紅豆米派免費吃、咖啡買1送1

詐領助理費128萬「認罪+全數繳回」　新北市議員曾煥嘉判3年

天龍國連10年進榜交易最熱路段曝光　竟還買得到5字頭

屬蛇免費玩！全台樂園「春節優惠」來了　6歲以下只要1元

賈永婕被玄彬抽中：我要退休了XD　揭蒞臨台北101內幕「他親自選的」

政治熱門新聞

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

曹興誠號召全台大罷免　呼籲民進黨參戰

柯文哲探視父親　戒護警阻擋：他現在禁見

砍體育預算炎上！藍白喊僅10幾萬　她曝最終「刪1.68億、凍6100萬」

賴清德喊加強打詐　警察團體要求道歉

總統府上午正式公告《憲法訴訟法》　3天內生效

外交部宣傳費被刪　影響101煙火曝光度

快訊／柯爸病危！柯文哲抵新竹台大探視

總統府發出內部致歉信　給員工、軍警、弱勢的禮金禮盒取消

遭韓國瑜打入冷宮！周傑退休秒出任彰化副縣長

賴清德公布憲訴法　批示：破壞政府體制宜聲請憲法法庭裁判

柯文哲外出探視父親　台北看守所回應了

距川普僅25公尺　韓國瑜談訪美「爆大紅盤」

轟賴政府帶頭造謠！　國民黨團赴警局告發違反《社維法》

更多熱門

相關新聞

砍體育預算炎上！藍白喊僅10幾萬　她曝最終「刪1.68億、凍6100萬」

砍體育預算炎上！藍白喊僅10幾萬　她曝最終「刪1.68億、凍6100萬」

立法院日前下午三讀114年度總預算，共計減列2075億元，刪減金額創下史上新高，其中體育署經費也遭大幅刪減，引起體育界人士反彈，但由於預算審議狀況混亂，臨時提案、撤案相當多，對於實際刪減金額說法不一，一度傳出大砍11億、白委則反嗆只砍10萬旅費、藍委稱僅刪17萬旅費。綠委范雲22日統計所有統刪、個別提案項目，總計體育署經費刪約1.68億、凍結6100萬，藍白表決前最後一刻都還在撤案跟修改數字，到塵埃落地的昨天藍白連旅費刪多少都可以有不同說法，「今天的兩黨與名嘴，到底是憑什麼指責憂心忡忡的體育界人士是在『造

最帥律師李荃和：最可怕的是自以為正義的人

最帥律師李荃和：最可怕的是自以為正義的人

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

柯文哲外出探視父親　台北看守所回應了

柯文哲外出探視父親　台北看守所回應了

柯文哲探視父親　戒護警阻擋：他現在禁見

柯文哲探視父親　戒護警阻擋：他現在禁見

關鍵字：

民眾黨蔡壁如黃國昌柯文哲黨主席

讀者迴響

熱門新聞

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB

徐乃麟FB開戰！

快訊／高雄16F大樓清晨火警！　住戶一度受困

快訊／服刑1151天！鈕承澤假釋出獄了

即／鈕承澤笑容滿面步出監獄：最想回家陪媽媽

徐乃麟違停路邊開戰2警員

過年習俗禁忌一次看　今天就有事要做

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面