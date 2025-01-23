列民眾黨主席必備3特質　蔡壁如喊話：結合柯、盧市政經驗帶領大家

▲前立委蔡壁如。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

民眾黨黨主席選舉如火如荼，由代理主席黃國昌對上前立委蔡壁如，預計在2月8日和2月14日舉辦2場政見發表會、2月15日補選。對此，蔡壁如今（23日）談到「民眾黨此刻需要什麼樣的黨主席」，她列出3大特質，第一《以團結為核心、拒絕親痛仇快》、第二《超越藍綠對立、以理性務實為精神》、第三《注重深耕基層、走向未來》。她也承諾，無論挑戰多大，都會全力以赴，帶領民眾黨迎接每場戰役，目標不僅贏得選舉，更是為台灣創造更美好的未來。

蔡壁如今早以「台灣民眾黨此刻需要什麼樣的黨主席？」為題發文，她表示，各位民眾黨的夥伴、支持者，以及所有關心台灣未來的朋友們，在當前這個關鍵時刻，台灣民眾黨需要一個能超越困境、引領改革的領導者。一個能夠團結內部、凝聚基層，並帶領我們迎接未來挑戰的領袖。

蔡壁如認為，新任的黨主席應具備有下列三大特質，第一《以團結為核心、拒絕親痛仇快》。首先，民眾黨最不需要的，就是「親痛仇快」的分裂與內耗，黨內的每一位從政同志，都是寶貴資產，作為領導者的責任就是要善用每一個人的專長，將他們放在最適合的位置，發揮最大的效能，協助民眾黨更多公職席次。

蔡壁如說，民眾黨的支持基石來自於基層民眾，而領導幹部則是支撐黨運行的骨幹。如果骨幹歪斜，整個黨的根基就會動搖。作為黨的領導者，她將堅持以團結的力量，讓民眾黨的每一位成員都能找到自己的角色，攜手共創更大的價值。

蔡壁如指出，第二《超越藍綠對立、以理性與務實為精神》。台灣民眾黨的政治光譜定位非常清楚，民眾黨是超越藍綠對立的第三勢力政黨，核心精神是理性問政、科學務實，而這也正是他們能贏得人民信任的關鍵。

蔡壁如再說，領導者應該具備海納百川的胸襟，廣納建言，並能以民主精神作為核心價值，剛愎自用只會削弱團隊的力量，唯有傾聽與包容，才能讓民眾黨的光芒持續閃耀。

蔡壁如再指，第三《注重深耕基層、一步一腳印走向未來》。政黨的發展沒有捷徑，更沒有巧門，自己深信，唯有一步一腳印，深入基層，才能讓民眾黨的根基更加穩固，自己在台北與台中市政工作經歷與耕耘地方的經驗，讓她明白，只有熱忱與真誠，才能與民眾建立深厚的連結。

接著，蔡壁如承諾，將以自己的經驗為基礎，結合柯文哲醫師、盧秀燕市長的市政治理經驗，帶領民眾黨在全台深耕，讓民眾黨的理念與價值觸及每一位基層支持者，並且透過這樣的努力，為2026年的地方選舉奠定勝利的基礎。

蔡壁如喊話，迎接挑戰，邁向2026，2026年的選舉是民眾黨的一大考驗，但同時也是展現實力的最佳機會，她將帶領民眾黨，以穩健的步伐與堅定的信念，為台灣的未來奮鬥。

最後，蔡壁如強調，自己向大家承諾，無論挑戰有多大，都會全力以赴，帶領民眾黨迎接未來的每一場戰役，他們的目標不僅是贏得選舉，更是為台灣創造一個更美好的未來。

▼蔡壁如、黃國昌。（圖／資料照）