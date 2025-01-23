施景中遭指綠營側翼稱「錯愕」　陳菁徽怒嗆：就是名副其實的造謠仔

▲國民黨立委陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對不少親綠人士近日在社群平台上批評年度總預算遭藍白刪減，國民黨20日在臉書上貼出梗圖批評台大醫師施景中、中台灣教授協會理事長黃正聰為「綠營側翼」。國民黨陳菁徽也在立院直接指出，施景中捏造在野黨即將刪除114億元的兒童醫療預算；此舉讓施景中在臉書上表示「錯愕」。陳菁徽今（23日）在臉書上表示，施景中的貼文，就是一篇罪證確鑿的造謠文，曾經景仰的前輩，就是一個名副其實的造謠仔。

陳菁徽說明，她雖然來自深藍家庭，但也來自深綠的醫界，對於許多醫師前輩，即便他/她的意識形態非常極端，但是身為晚輩都還是非常敬重，例如在社群平台上，對溫暖的醫病互動發文會點讚、參加醫學會活動看見醫界長輩也會點頭致意，畢竟藍營的人就比較溫良恭儉，基本的禮儀互動還是要做好的。

陳菁徽指出，但是這個週末發生一件非常驚人的事，雖然已休會但內心始終無法翻頁，她覺得應該要把故事原委講清楚。就在上週日傍晚突然收到許多私訊，陳菁徽被一大堆醫師朋友痛罵說藍白陣營怎麼可以刪除優化兒童醫療114億預算。

陳菁徽提到，她身為衛環委員會的委員長，也是不孕症醫師，又是三寶媽，她最關心孩子的健康，聽到如此嚴重誇張的資訊，心中的憤怒如熊熊烈火燃起，如果真的是同黨的委員做這種爛事，絕對二話不說大義滅親跟他拼。她馬上召集辦公室同仁上工，開始審視上千筆可能有關的預算提案，同時也發現這個資訊來源是施景中，原文寫到「無良立委刪除兒童優化醫療114億」，她看到貼文的當下是非常震驚的，畢竟施景中是婦產科醫師的前輩，也在台大醫院幫助過許多家長孩子，是很多人都敬重感謝的醫師。

陳菁徽提到，經過五六個小時的反覆比對，甚至還要求所有預算提案都要看兩遍，陳菁徽要求所有預算提案都要看兩次，結果他們始終找不到任何一個提案是刪除優化兒童醫療的內容「文字金額沒有一個對得上」，只比對出今年優化兒童醫療照護體系預算是15億，而行政院也宣布未來四年要投入135億，也就是說明明四年才投入135億今年也才編15億

根據施景中醫師的說法「無良立委aka在野黨立委竟可以刪除114億」，陳菁徽直言，這種數學邏輯已經超過她的能力，因此只能得到以下的論證，偉大良醫施景中醫師的貼文就是一篇罪證確鑿的造謠文，也赫然發現曾經景仰的前輩 就是一個名副其實的造謠仔。

施景中臉書貼文已經編輯修正改掉原本的文字，她質疑如果沒有造謠幹嘛編輯，還用了「經朋友提醒」的推託之詞，有時候自己的事不敢承認，就會用 「我有一個朋友是這樣」的句型。造謠抹黑的殺傷力已經造成，結果施景中至今沒有出來澄清道歉，如果不出來講清楚事情原委，不出來承認自己犯下的嚴重錯誤，然後特別發一篇文寫下滿滿感人的話，就能夠逃避掉所有造謠抹黑的事實，這樣的行為她無法認同。

