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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜率團訪華府2大智庫！　閉門會議「3大共識」曝光

▲韓國瑜率團訪美。（圖／韓辦提供）

▲韓國瑜率團訪美。（圖／韓辦提供，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

第60屆美國總統川普、副總統范斯就職典禮日前在美國華盛頓舉行。立法院長韓國瑜率跨黨派代表團赴美觀禮，並拜會二十多位美國國會議員、智庫並與僑界餐敘，國民黨立委柯志恩今（23日）透露，訪團最後一個行程是拜訪華府的兩大知名智庫「威爾遜國際學人中心」和「傳統基金會」，閉門會議與學者廣泛交換意見，並達成三個共識。

韓國瑜率跨黨派立委柯志恩、王定宇、陳昭姿、李彥秀、陳冠廷、葛如鈞、郭昱晴訪問美國，駐美大使俞大㵢陪同。除出席僑宴及川普總統就職典禮外，21日、22日也分別到美國聯邦眾議院及參議院大廈拜會參眾議員，以及華府智庫與美國學者會談。

柯志恩透過臉書發文表示，訪美行程最後一天是去拜訪華府兩大知名智庫，「威爾遜國際學人中心（Wilson Center）」和「傳統基金會（Heritage Foundation）」。柯志恩也介紹，威爾遜國際學人中心是少數每年獲國會撥款補助的智庫之一，據賓州全球智庫指數報告，該中心在全球最有影響力智庫中排名第10，在華府眾多智庫中可謂名列前茅，也長期與我政府有良好互動與合作。

▲韓國瑜率團訪美。（圖／韓辦提供）

▲韓國瑜率團訪美。（圖／韓辦提供）

柯志恩指出，傳統基金會則是美國最大的公共政策研究機構之一，由獨立之董事會管理，不接受政府補助，以個人、基金會及企業捐款為主要財源。觀其名稱可知該會強調有限政府、個人自由及美國傳統價值等原則，是美國保守派的重鎮。

柯志恩說，拜訪智庫是閉門會議，大家暢所欲言，廣泛交換意見，但彼此之間有三點共識，「不論共和或民主黨對台灣都維持堅定支持與安全承諾」、「台灣國內政黨立場雖不同，但對美方的友好支持，以及美國對台灣國內政黨也一致維持良好互動與信任」、「對於亞太區域和平安全穩定與自由民主的價值，雙方皆堅定力守、捍衛」。

▲韓國瑜率團訪美。（圖／韓辦提供）

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