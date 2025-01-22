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台中數位局攜手東海大學　「AI超人」飛進環山部落教原童操作機器人

▲台中市數位局攜手東海大學到梨山辦數位教育。（圖／台中市政府數位發展局提供，下同）

▲台中市數位局攜手東海大學到梨山辦數位教育。（圖／台中市政府數位發展局提供，下同）

記者游瓊華、高堂堯／台中報導

在農曆新年前夕，台中市政府數位發展局與東海大學共同於和平區環山部落，舉辦為期3天的「AI超人快樂兒童數位營」，希望以精心設計的一系列AI科技課程與數位探索體驗，為孩子們打造具趣味與教育意義的寒假營隊，也為偏鄉教育注入嶄新活力。

這次活動成果發表會於21日在和平區平等國小舉辦，學童運用在營隊中學習的AI數位技能創作音樂盒、操作機器人；與會者包括台中市數位局長林谷隆、東海大學公事處長黃兆璽、和平區調解委員會主席鄒盛達、平等國小校長劉姿芬、参山國家風景區管理處梨山管理站主任洪銘駿，台中市議員古秀英也於營隊活動第一天到場關心。

▲台中市數位局攜手東海大學到梨山辦數位教育。（圖／台中市政府數位發展局提供）

林谷隆表示，為弭平城鄉間的數位落差，數位局攜手東海大學把AI教育資源帶進偏鄉學校，提供孩子平等的數位學習機會，落實數位包容、提升多元族群的數位知能，並接觸最新的AI科技資源，以拓展多元視野、提升未來競爭力；黃兆璽表示，東海大學長期致力於推動AI數位教育，這次活動率領專業團隊前進梨山，設計一系列結合AI科技、數位藝術與多元學科的AI課程活動，並邀請到富邦美術館副館長林羽婕，帶來AI與藝術探索的實作互動課程，孩子們透過AI技術感受美術創作的魅力，也由東海大學副教授陳鶴元團隊精心安排一系列AI操作、機器人課程。

數位局說明，未來也將持續深化與各界的合作，擴大AI教育的普及範圍，縮短城鄉差距，讓更多偏鄉兒童受惠，展現市府重視偏鄉教育發展、實踐數位平權的決心。

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關鍵字：

AI超人梨山部落數位教育

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