桃園警攔查廂型車　5男衝出狂逃！都是失聯移工1人被通緝

▲桃園市警局保安大隊員警在高鐵桃園站前東路巡邏時，攔查一輛廂型車，查獲5名失聯移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局保安大隊員警昨天執行桃園燈會勤務，在高鐵桃園站附近站前東路巡邏時，察覺一輛廂型車駕駛未繫安全帶，員警上前攔查勸導時，駕駛緊急關上車窗且加速逃逸，員警後來在另一段路口攔查時，車內乘客卻趁機下車逃逸，原來這5名男子均為越南籍失聯移工，其中阮姓男子還是通緝犯，警方攔查到案後通知移民署桃園專勤隊協助，將5人移送桃園地檢署偵辦。

桃園保大指出，保大迅雷中隊員警昨天執行桃園燈會活動場地安全維護巡邏時，行經高鐵站前東路附近時，發現鄰車疑似超載且駕駛未繫安全帶，駕駛發現員警注意後趕緊將車窗關上，員警直覺有異遂尾隨，並於站前東路附近路口攔下該車盤查，此時車內乘客企圖逃逸，與員警拉扯後下車落跑，員警見狀趕緊制止，隨後支援警力到場，循線將逃逸乘客拘捕到案。

保大警查出，5名男子都是越南籍失聯移工，其中阮姓男子還是通緝犯，警方除移請移民署桃園專勤隊協助外，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

桃園保大呼籲，失聯移工因缺乏合法工作途徑，容易被犯罪集團利用從事非法行為，不僅危害社會安全，也對自身生命財產造成威脅。春節連假將屆，為讓市民有個安全愉快假期，警方將24小時全天候加強巡邏，以降低治安隱憂，維護市民安全。