醫院女督導年收破300萬！安插外籍黑工顧病患　按人頭吸血狂削

▲新北專勤隊追查非法仲介，在山區鐵皮屋內發現窩藏的印尼籍女性移工。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市專勤隊日前接獲線報，在北部某醫院查獲一名印尼籍失聯移工，經追查發現，該非法移工竟持有門禁卡及院方專屬APP，可在院內管制區通行無阻。持續追查下，竟然是醫院照服員承包商女督導，勾結非法仲介派遣非法移工至院內工作，每名每日抽佣800元，一年不法獲利超過300萬元。

據了解，移民署新北專勤隊日前在大台北地區某醫院，查獲一名印尼籍失聯移工。但負責查緝的移民官，對於該名移工能暢行在院內管制區感到起疑，竟查出照服員承包商所派遣的女督導員，勾結非法仲介私下派案，將沒有合法證件的黑工，安插在病房內照顧病患，讓病患家屬誤信，支付照顧費用。

新北專勤隊持續追查，發現該非法仲介公司，利用山區的隱蔽性，租下鐵皮屋當作宿舍，藏匿大量非法逾期居留的外籍移工，現場宛如「黑工轉運站」。新北專勤隊蒐證完畢後，於113年11月中旬執行收網行動，在轉運站及非法仲介住處，查獲11名女性印尼籍失聯移工。

▲新北專勤隊查獲照護員督導勾結非法仲介公司，查獲11名印尼籍女性移工。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北專勤隊調查發現，負責掩護女督導，安排每名非法移工到院內工作，每日可從中抽取800元，經年累月下1年不法所得超過300萬元。詢後依違反就業服務法意圖營利非法仲介罪，將該名女督導及2名非法仲介公司成員，移送地檢署偵辦，而11名失聯移工則由新北專勤隊調查收容後遣返回國。

▲非法仲介公司所安排的鐵皮宿舍，環境非常簡陋生活條件相當惡劣。（圖／記者陸運陞翻攝）