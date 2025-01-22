中壢地下道二次車禍釀5連撞！騎士慘遭夾擊多處骨折送醫

▲桃園市中壢區普忠路地下道昨晚發生5車連環撞事故，中壢警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區普忠路地下道昨（21）日發生5輛汽機車連環撞事故，警方到場處理時發現係2起車禍，其中造成廖姓機車騎士多處骨折傷勢，已送醫治療中，幸無生命危險，5名駕駛酒測值均為零，至於事故發生原因正由警方調查釐清。

▲桃園市中壢區普忠路地下道昨晚發生5車連環撞事故，其中廖姓騎士機車慘遭兩車夾擊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，38歲呂姓女子昨晚7時許駕車行經中壢區普忠地下道時，不慎追撞前方28歲李姓女子轎車，雙方下車查看，未料10分鐘後，後方41歲吳姓男子駕駛廂型車、34歲廖姓男子騎乘機車及43歲黃姓男子駕駛休旅車疑似未注意先後追撞造成二次車禍，其中廖姓騎士機車被夾擊造成多處骨折之傷勢，所幸並無生命危險。

▲桃園市中壢區普忠路地下道昨晚發生5車連環撞事故，造成後方回堵嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方為5名汽機車駕駛進行酒測，均無酒駕情事，由於正值下班尖峰，也導致後方圍堵嚴重，經警方處理排除後，現場壅塞狀況才逐漸緩解，至於肇事原因正由警方調查釐清中。

警方呼籲，民眾駕駛交通工具務必隨時注意車前狀況，並保持安全距離並於速限內行駛，以維護自身與他人行車安全。