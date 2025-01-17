運將車停路中載客！警勸導他卻瘋狂違規　挨5罰單慘噴4萬3800

記者邱中岳／台北報導

北市警中山分局民權一派出所警員，在16日晚上巡邏至林森北路，卻發現1台計程車停路中間就要載客，警方上前勸導又違規停在機車停等區，警方上前要求受檢，運將竟然直接加速逃逸，被攔停後不願意配合還擦撞其他車輛，警員事後將人帶回派出所保護管束，並開出5張罰單。

警方調查，67歲的羅姓小黃運將，16日晚上10時許，於林森北路上直接停路中間攬客，北市警局中山分局民權一派出所警員見狀立刻上前將羅男攔下，勸導要在路邊載客。

▲運將違規停車不配合受檢，又闖紅燈被警方當場帶回開罰。（圖／記者邱中岳翻攝）

羅姓運將先將車往路邊行駛，但是竟然直接違規停在機車停車格上，警方立刻上前要求羅姓運將下車接受警方盤查，但羅竟然沒有配合下車受檢，直接加速逃逸。

警方尾隨上前，並在林森北路、南京東路口將人攔下，但是羅姓駕駛仍然堅持不願意下車配合，警方立刻使用強制力要求羅姓運將下車，並且將人帶回派出所，檢視畫面後開罰。

▲羅姓運將先將車違規停在機車停等區，又闖紅燈加速逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

期間小黃運將有撞到路邊車輛，目前被撞車輛車主不願意追究，此外，羅姓男子違規停車在機車停等區、不服指揮稽查以及3次闖紅燈，警方也依法開罰，最高可罰43800元。