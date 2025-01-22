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情侶抱睡「手壓在下面要幹嘛？」　老司機曝睡法：舒服又暖

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO好奇抱睡，下方的手該放哪才好呢？（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

國外研究顯示，若兩人睡覺呈現「小湯匙」睡姿，就是好伴侶的表現。而一名妹子直呼，日前出遊和男友抱睡，感受到一股幸福感，不過壓在下方的手卻不知要幹嘛，好奇大家都如何睡法呢？文章曝光後，一派網友笑稱，「我都放男友內褲裡面，還可以取暖」；另一派則苦笑，「抱睡不管怎麼睡都很容易脖子扭到！」

一名女網友在Dcard表示，前陣子與男友出遊住宿，這是兩人第一次甜蜜抱睡，不過原PO當時腦袋卻上演各種小劇場，「面對面抱睡的時候，女生壓著的那隻手要放在哪裡？」

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原PO自嘲，當下頗為尷尬，「放在男友身體下面會手麻，但不放又卡卡的」，直到早上醒來，兩個人呈現各睡各的狀態，「果然睡覺還是一個人的事嗎？」

底下網友紛紛笑虧，「不知道欸，抱睡最後都變成砲睡」、「結婚兩年還是覺得抱睡手很卡，我們只會睡前抱抱，要睡覺的時候各自拜拜」、「抱睡不管怎麼睡都很容易脖子扭到，雖然很甜蜜但夏天會很熱，我會忍不住把他推開」、「我都不敢面對男友睡，怕睡相醜、怕睡醒有口臭」、「男友都說沒關係就睡在他手臂上，然後隔天一直跟我說手失去知覺」。

也有網友分享甜蜜睡法，「枕頭脖子下有空隙，手比較不會麻」、「抱睡到早上還都抱著，睡前是背對抱，早上變正面抱，我被壓在下面那隻手放在男生褲襠的位子」、「我會把一條薄被子團成一球，拿來放在他手臂上，然後我把頭枕在被子上，可以緩衝手上的壓力，這樣可以躺久一點，抱抱睡簡直是最幸福的事情了」、「我都放男友內褲裡面，還可以取暖」、「卡在他胯下，順便打檔」。

據國外網站《Her》報導，心理學家Steve McKeow表示，這種被稱為湯匙（Spoon）的睡姿，意思為一人從背後環抱另一人的睡法，而被抱在懷裡那位即為「小湯匙」。一般在異性戀中，常見擔任小湯匙角色的以女性居多。且有一項調查發現，在異性戀夫婦中，有55%的男性不希望自己變成被從後方抱著的小湯匙，擔心會被伴侶或是友人嘲笑。

過去被擁抱的女性總被認為是需要被保護、較脆弱的角色；而男人則一肩扛起保護、勇敢的責任。所以在睡覺時被大湯匙包裹的小湯匙男人，會被認為是懦弱、沒用的。如果妳的另一半能夠接受被妳從後方環抱睡覺，那妳可千萬別放手，因為McKeown診所的研究指出，願意變成小湯匙的男人其實是位很棒的伴侶。

Steve McKeow還說，「能接受當小湯匙的男性更順從、敏感、愉悅並且較願意分享自己的想法，且更加富有同情心，與傳統男性的形象形成強烈的對比。而這樣的男生在感情裡也更貼心，當兩人愛情陷入困境時，也能理性溝通解決問題。」

針對湯匙睡姿，兩性和家庭關係治療師Jane Greer博士說：「享受湯匙睡姿的人非常喜歡兩人的親密關係，透過相互的接觸和保持聯繫得到安全感。」正是這種親近，能帶來無論是生理或情感上的好處，可以增加親密度。

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